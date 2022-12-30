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Удосконалення ППО та відновлення енергетики: Зеленський провів засідання Ставки

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 30 грудня, провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача, на якому, зокрема, обговорювалося питання удосконалення системи протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Під час засідання учасники заслухали доповіді щодо оперативної ситуації на передовій та можливих дій росіян у найближчій перспективі.

Вони акцентували увагу на забезпеченні підрозділів Сил оборони на найгарячіших ділянках озброєнням та іншими засобами.

Також учасники розглянули питання удосконалення ППО України, зокрема для захисту об’єктів критичної інфраструктури.

Окремо члени Ставки заслухали інформацію про відновлення енергетичної системи України після нещодавніх ракетних атак країни-агресора.

Нагадаємо, що вчора окупанти завдали десятої масованої атаки по Україні. Загарбники випустили 70 ракет, 58 з яких знищили українські бійці.

Сьогодні країна-агресор випустила 16 дронів по території України.

При цьому дефіцит потужності в енергосистемі знаходиться на тому ж рівні, що і до атаки росіян.

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Володимир ЗеленськийЕлектроенергіяВійна Росії проти України