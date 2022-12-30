Улучшение ПВО и восстановление энергетики: Зеленский провел заседание Ставки

Во время заседания участники заслушали доклады по оперативной ситуации на передовой и возможных действиях россиян в ближайшей перспективе.

Они акцентировали внимание на обеспечении подразделений Сил обороны на самых горячих участках вооружением и другими средствами.

Также участники рассмотрели вопросы усовершенствования ПВО Украины, в частности, для защиты объектов критической инфраструктуры.

Отдельно члены Ставки заслушали информацию о возобновлении энергетической системы Украины после недавних ракетных атак страны-агрессора.

Напомним, что вчера оккупанты нанесли десятую массированную атаку по Украине. Захватчики выпустили 70 ракет, 58 из которых уничтожили украинские бойцы.

Сегодня страна-агрессор выпустила 16 дронов по территории Украины.

При этом дефицит мощности в энергосистеме находится на том же уровне, что и до атаки россиян.

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