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Улучшение ПВО и восстановление энергетики: Зеленский провел заседание Ставки

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 30 декабря, провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего, на котором, в частности, обсуждался вопрос улучшения системы противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на пресс-службу Офиса президента.

Во время заседания участники заслушали доклады по оперативной ситуации на передовой и возможных действиях россиян в ближайшей перспективе.

Они акцентировали внимание на обеспечении подразделений Сил обороны на самых горячих участках вооружением и другими средствами.

Также участники рассмотрели вопросы усовершенствования ПВО Украины, в частности, для защиты объектов критической инфраструктуры.

Отдельно члены Ставки заслушали информацию о возобновлении энергетической системы Украины после недавних ракетных атак страны-агрессора.

Напомним, что вчера оккупанты нанесли десятую массированную атаку по Украине. Захватчики выпустили 70 ракет, 58 из которых уничтожили украинские бойцы.

Сегодня страна-агрессор выпустила 16 дронов по территории Украины.

При этом дефицит мощности в энергосистеме находится на том же уровне, что и до атаки россиян.

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Владимир ЗеленскийЭлектроэнергияВойна России против Украины