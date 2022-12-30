Росія вчора випустила по Україні 70 ракет, 58 - збили

Росія під час вчорашньої масованої атаки випустила по Україні 70 ракет. Бійці протиповітряної оборони знищили 58 ворожих ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Під час вчорашньої ракетної атаки захисники знищили у Київській області російський безпілотник "Орлан-10". Окупанти планували використати БПЛА для повітряної розвідки та виявлення позицій української ППО.

Також вчора сили ППО знищили на сході України три розвідувальні дрони росіян та вертоліт Мі-8.

Крім того, військові закликають українців не публікувати дані про обстріли, позиції ППО та іншу інформацію, яка може допомогти ворогу під час наступних атак.