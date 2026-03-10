"Ударю в 20 разів сильніше": Трамп пригрозив Ірану за зупинку нафти через Ормузьку протоку

Президент США Дональд Трамп заявив, що завдасть по Ірану в 20 разів сильнішого удару, якщо Тегеран спробує зупинити постачання нафти через Ормузьку протоку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост у Truth Social.
"Якщо Іран зробить які-небудь дії, які зупинять потік нафти в Ормузькій протоці, США завдадуть йому удару в двадцять разів сильніше, ніж до цього", - пише Трамп.
Він додав, що крім цього США знищать легкодоступні цілі, які зроблять відновлення Ірану практично неможливим.
"Смерть, вогонь і лють обрушаться на нього (Іран - ред.) - але я сподіваюся і молюся, щоб цього не сталося", - ідеться в публікації.
Трамп назвав своє попередження "подарунком США Китаю і всім країнам, які активно використовують Ормузьку протоку". Американський президент висловив сподівання, що "цей жест буде високо оцінений".
Зазначимо, що Ормузька протока - це один із найважливіших енергетичних вузлів світу, через який проходить приблизно п'ята частина світових поставок нафти.
Китай і низка інших азіатських економік залежать від поставок сирої нафти і природного газу цим водним шляхом, який практично закритий від початку операції США проти Ірану.
Нагадаємо, що Іран у відповідь на операцію США та Ізраїлю, практично заблокував Ормузьку протоку. Станом на ранок 9 березня рух суден через неї скоротився на 90%. Крім того, цієї ж доби ціна на нафту Brent перевалила за 115 доларів за барель.
На тлі цього президент США Дональд Трамп припустив, що війна проти Ірану близька до завершення, після чого ціни на нафту пішли вниз.
Водночас КВІР виставив ультиматум європейським і арабським країнам. Згідно із заявою, Іран дозволить вільний прохід у протоці, але за умови, якщо країни виженуть зі своїх держав послів Ізраїлю і США.