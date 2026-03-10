RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

"Ударю в 20 раз сильнее": Трамп пригрозил Ирану за остановку нефти через Ормузский пролив

04:58 10.03.2026 Вт
2 мин
Трамп решил переиграть Иран?
aimg Эдуард Ткач
Фото: Дональд Трамп (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп заявил, что нанесет по Ирану в 20 раз сильнее удар, если Тегеран попытается остановить поставки нефти через Ормузский пролив.

"Если Иран предпримет какие-либо действия, которые остановят поток нефти в Ормузском проливе, США нанесут ему удар в двадцать раз сильнее, чем до этого", - пишет Трамп.

Он добавил, что помимо этого США уничтожат легкодоступные цели, которые сделают восстановления Ирана практически невозможным.

"Смерть, огонь и ярость обрушатся на него него (Иран - ред.) - но я надеюсь и молюсь, чтобы этого не произошло", - говорится в публикации.

Трамп назвал свое предупреждение "подарком США Китаю и всем странам, которые активно используют Ормузский пролив". Американский президент выразил надежду, что "этот жест будет высоко оценен".

Отметим, что Ормузкий пролив - это один из важнейших энергетических узлов мира, через который проходит примерно пятая часть мировых поставок нефти.

Китай и ряд других азиатских экономик зависят от поставок сырой нефти и природного газа по этому водному пути, который практически закрыт с начала операции США против Ирана.

Чем грозит перекрытие Ормузкого пролива

Напомним, что Иран в ответ на операцию США и Израиля, практически заблокировал Ормузкий пролив. По состоянию на утро 9 марта движение судов через него сократилось на 90%. Кроме того, в эти же сутки цена на нефть Brent перевалила за 115 долларов за баррель.

На фоне этого президент США Дональд Трамп допустил, что война против Ирана близка к завершению, после чего цены на нефть пошли вниз.

В то же время КСИР выставил ультиматум европейским и арабским странам. Согласно из заявлению, Иран разрещит свободный проход в проливе, но при условии, если страны выгонят из своих государств послов Израиля и США.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Соединенные Штаты АмерикиИранДональд Трамп