Удары в секторе Газа и возможная мобилизация: что происходит в Израиле

Сегодня, 5 августа 2022 года, Армия обороны Израиля начала военную операцию против террористов "Исламского джихада". В частности, уже ликвидирован его главарь, а израильские силы готовятся к отражению возможной ответной атаки.
РБК-Украина собрало все, что известно на данный момент об операции "Рассвет".
Во второй половине дня начали поступать первые сообщения об ударах по целям в секторе Газа. Позже Министерство обороны Израиля объявило, что проводит операцию "Рассвет". В тыловых районах возле сектора Газа, а также для жителей западного и центрального Негева, западной и центральной части округа Лахиш действует режим особой ситуации.
По данным палестинских СМИ, Военно-воздушные силы Израиля нанесли серию ударов, в том числе по жилому дому, где располагался штаб одного из лидеров боевиков "Исламского джихада". Также боевые беспилотники атаковали цели на юге сектора Газа.
Местные органы также сообщили, что в ходе ударов погибли 10 человек и еще несколько десятков получили ранения.
Премьер-министр Израиля Яир Лапид и министр обороны Бени Ганц опубликовали заявление по поводу военной операции.
"Правительство Израиля не позволит террористическим организациям навязывать нам повестку дня и угрожать гражданам Израиля. Каждый, кто угрожает нам, должен знать, что мы настигнем его", - говорится в заявлении.
В результате ударов в северной части сектора Газа ликвидирован главарь "Исламского джихада" Тайсир Джабари. Информацию подтвердили и представители группировки. Также сообщается о ликвидации еще до 20 боевиков.
Руководители "Исламского джихада" и ХАМАСа возложили ответственность за эскалацию конфликта на Израиль. А также объявили о том, что террористические организации выступят против Израиля в этом вооруженном противостоянии, и анонсировали удар по Тель-Авиву на 21:00.
Из-за угрозы ракетных ударов уже изменили порядок взлетов и посадок самолетов в международном аэропорту имени Бен-Гуриона. А во многих городах, в том числе Тель-Авиве, Рамат-Гане, Кфар-Сабе, Раанане и Рамат а-Шароне открылись бомбоубежища.
Министерство внутренних дел также объявило о закрытии пляжей в Ашдоде, Ашкелоне, а также пляжей "Зиким" и Пальмахим". А начальник Генерального штаба ЦАХАЛа Авив Кохави перевел армию в режим чрезвычайной ситуации и распорядился открыть главный командный пункт.
Более того Бени Ганц одобрил призыв до 25 000 военнослужащих резерва, если этого потребует ситуация.
Военная операция началась после обращения министра обороны Бени Ганц к палестинскому "Исламскому джихаду". Он предупредил, что примет меры, если террористы не откажутся от планов нападения на Израиль.
Группировка со вторника угрожает атаками в ответ на арест своего лидера Басама Саади на Западном берегу. Кроме того, ее сторонники перекрыли дороги в секторе Газа и заблокировали пункт пропуска "Эрез".
"Нашим врагам в целом и лидерам ХАМАСа, и "Исламского джихада" я прямо говорю: "Ваше время ограничено". Угроза будет устранена так или иначе", - заявил Ганц.
По его словам, террористы взяли жителей Газы в заложники. До эскалации КПП ежедневное пересекали несколько тысяч человек.
Напомним, ранее Израиль потребовал от ООН распустить военную комиссию по сектору Газа из-за скандальных высказываний одного из ее участников.
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