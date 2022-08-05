Израиль готовится призвать 25 тысяч резервистов

Министр обороны Израиля Бени Ганц утвердил приказ о призыве к 25000 резервистов "для оперативных целей".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of israel .

Министр обороны Бенни Ганц одобрил призыв к 25 000 резервистов, если это потребуется.

Напомним, Израиль может нанести сильные удары по Ирану, которые будут направлены на сдерживание производства ядерного оружия.

Также Израиль потребовал роспуска комиссии ООН по расследованию войны 2021 года с палестинскими боевиками, осудив высказывания одного из ее членов как антисемитские.