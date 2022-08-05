Израиль в ходе операции ликвидировал главаря "Исламского джихада"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel .

Сообщается, что по оценкам военных, в ходе первой волны ударов по позициям в секторе Газа ликвидировано от 10 до 20 террористов. В общей сложности истребители и боевые дроны поразили шесть объектов "Исламского джихада".

В ходе ударов в северной части региона погиб главарь Тайсир Джабари. Информацию об этом подтверждают и палестинские СМИ.

Армия обороны Израиля развернула систему "Железный купол" возле Тель-Авива, Иерусалима и Беэр-Шевы на случай ответных ударов.

Кроме того, Министерство здравоохранения в секторе Газа сообщает о гибели семерых человек, в том числе 5-летней девочки. Еще около 40 получили ранения.