Удари в секторі Газа та можлива мобілізація: що відбувається в Ізраїлі

Початок операції

У другій половині дня почали надходити перші повідомлення про удари по цілях в секторі Газа. Пізніше Міністерство оборони Ізраїлю оголосило, що проводить операцію "Світанок". В тилових районах біля сектора Гази, а також для жителів Західного і центрального Негева, західної і центральної частини округу Лахіш діє режим особливої ситуації.

За даними палестинських ЗМІ, Військово-повітряні сили Ізраїлю завдали серію ударів, у тому числі по житловому будинку, де розташовувався штаб одного з лідерів бойовиків "Ісламського джихаду". Також бойові безпілотники атакували цілі на півдні сектора Гази.

Місцеві органи також повідомили, що в ході ударів загинули 10 осіб і ще кілька десятків отримали поранення.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Яїр Лапід і міністр оборони Бені Ганц опублікували заяву з приводу військової операції.

"Уряд Ізраїлю не дозволить терористичним організаціям нав'язувати нам порядок денний і погрожувати громадянам Ізраїлю. Кожен, хто погрожує нам, повинен знати, що ми наздоженемо його", - йдеться в заяві.

Ліквідація ватажка "Ісламського джихаду"

В результаті ударів в північній частині сектора Гази ліквідовано ватажка "Ісламського джихаду" Тайсіра Джабарі. Інформацію підтвердили і представники угруповання. Також повідомляється про ліквідацію ще до 20 бойовиків.

Керівники "Ісламського джихаду" і ХАМАСу поклали відповідальність за ескалацію конфлікту на Ізраїль. А також оголосили про те, що терористичні організації виступлять проти Ізраїлю в цьому збройному протистоянні, і анонсували удар по Тель-Авіву на 21:00.

Ситуація в самому Ізраїлі

Через загрозу ракетних ударів вже змінили порядок злетів і посадок літаків в міжнародному аеропорту імені Бен-Гуріона. А в багатьох містах, у тому числі Тель-Авіві, Рамат-Гані, Кфар-Сабі, Раанані та Рамат а-Шароні відкрилися бомбосховища.

Міністерство внутрішніх справ також оголосило про закриття пляжів в Ашдоді, Ашкелоні, а також пляжів "Зікім" і Пальмахім". А начальник Генерального штабу ЦАХАЛу Авів Кохаві перевів армію в режим надзвичайної ситуації і розпорядився відкрити головний командний пункт.

Більш того Бені Ганц схвалив призов до 25 000 військовослужбовців резерву, якщо цього вимагатиме ситуація.

Причина ескалації

Військова операція почалася після звернення Міністра оборони Бені Ганц до палестинського "Ісламського джихаду". Він попередив, що вживе заходів, якщо терористи не відмовляться від планів нападу на Ізраїль.

Угруповання з вівторка погрожує атаками у відповідь на арешт свого лідера Басама Сааді на Західному березі. Крім того, його прихильники перекрили дороги в секторі Гази і заблокували пункт пропуску "Ерез".

"Нашим ворогам загалом і лідерам ХАМАСу, і "Ісламського джихаду" я прямо кажу:"Ваш час обмежений". Загроза буде усунена так чи інакше", - заявив Ганц.

За його словами, терористи взяли жителів Гази в заручники. До ескалації КПП щодня перетинали кілька тисяч осіб.