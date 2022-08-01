Израиль требует от ООН распустить военную комиссию по сектору Газа: названа причина

Израиль потребовал роспуска комиссии ООН по расследованию войны 2021 года с палестинскими боевиками, осудив высказывания одного из ее членов как антисемитские.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

В письме генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу премьер-министр Израиля Яир Лапид процитировал комментарии члена следственной комиссии Совета ООН по правам человека Милуна Котари.

"Борьбу с антисемитизмом нельзя вести одними словами, для этого нужны действия. Настало время действовать, пора распустить комиссию. Она не просто поддерживает антисемитизм — она его подпитывает", — сказал Лапид.

Соединенные Штаты и другие западные страны, включая Германию, Великобританию и Австрию, также осудили высказывания Котари как антисемитские.