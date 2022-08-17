Удари по російських базах у Криму, ймовірно, є частиною контрнаступу ЗСУ, - ISW

Удари по російських складах і базах постачання в Криму і навколо нього, ймовірно, є частиною контрнаступу ЗСУ для відновлення контролю над правим берегом Дніпра.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ISW .

Російські лінії постачання з Криму безпосередньо підтримують окупантів на материковій частині України, в тому числі в західній частині Херсонської області. Націленість України на російські наземні шляхи сполучення, тилові та допоміжні засоби в Криму узгоджується з українськими контрнаступальними діями, які також націлені на мости через річку Дніпро та російські елементи тилового забезпечення в окупованій частині Херсонської області.

Кінцевим результатом цієї кампанії, швидше за все, буде порушення здатності російських військ підтримувати механізовані сили на правому березі Дніпра, а також втрата можливостей захищати їх за допомогою авіації і артилерії на Лівому березі від українських контратак.

Ключові висновки ISW