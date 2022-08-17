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Удари по російських базах у Криму, ймовірно, є частиною контрнаступу ЗСУ, - ISW

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Київ, Середа 17 серпня 2022 05:34
Удари по російських базах у Криму, ймовірно, є частиною контрнаступу ЗСУ, - ISW Фото: удари по Криму, ймовірно, є частиною контрнаступу ЗСУ (twitter.com)
Автор: Константин Широкун

Удари по російських складах і базах постачання в Криму і навколо нього, ймовірно, є частиною контрнаступу ЗСУ для відновлення контролю над правим берегом Дніпра.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ISW.

Російські лінії постачання з Криму безпосередньо підтримують окупантів на материковій частині України, в тому числі в західній частині Херсонської області. Націленість України на російські наземні шляхи сполучення, тилові та допоміжні засоби в Криму узгоджується з українськими контрнаступальними діями, які також націлені на мости через річку Дніпро та російські елементи тилового забезпечення в окупованій частині Херсонської області.

Кінцевим результатом цієї кампанії, швидше за все, буде порушення здатності російських військ підтримувати механізовані сили на правому березі Дніпра, а також втрата можливостей захищати їх за допомогою авіації і артилерії на Лівому березі від українських контратак.

Ключові висновки ISW

  • Російські війська провели наземні атаки на Сході, але не змогли просунутися на північний захід від Слов'янська і на схід від Сіверська.
  • Російські сили починають наступальні операції навколо Бахмута, на південний захід від Авдіївки і на південний захід від Донецька.
  • Російські війська вели безуспішні наступальні операції на півночі і північному заході Херсонської області.
  • У Міноборони Росії заявили, що українські сили в Нікополі готуються до провокацій на Запорізькій АЕС, таким чином створюючи інформаційні умови для подальших обстрілів Нікополя.
  • Повідомляється, що чеченські підрозділи передислокуються в Херсонську область для затримання російських військових-дезертирів.
  • Російські сили насилу набирають солдатів навіть на безпечні і престижні посади в армію РФ.

Нагадаємо, у вівторок, 16 серпня, в селищі Азовське почалася детонація складу з боєприпасами. Там почалася пожежа.

Більш детально про подію можете дізнатися в матеріалі РБК-Україна "Нові вибухи в окупованому Криму і знову з евакуацією: що відомо на цей момент".

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