В ISW назвали причину снижения количества обстрелов российской артиллерией на востоке

Удары ВСУ с использованием HIMARS по российским складам боеприпасов, тыловым подразделениям и пунктам управления снижают возможности российской артиллерии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ISW .

Интенсивность артиллерийских обстрелов российской артиллерии на направлении Славянск-Бахмут в ближайшие дни должно прояснить, в какой степени снижение интенсивности артударов было вызвано оперативной паузой и в какой – результатом украинских атак.

Примерно с 10 июля число обнаруженных тепловых аномалий на востоке Украины по данным дистанционного зондирования NASA Fire Information for Resource Management System (FIRMS) значительно уменьшилось.

Украинские операторы использовали HIMARS для поражения складов боеприпасов, что ухудшило способность российских войск выдерживать большие объемы артиллерийского огня вдоль линии фронта.

Напомним, еще в конце июня в Украину прибыли реактивные системы залпового огня HIMARS. Тем временем США пообещали Киеву передать новейшие ПВО и еще больше HIMARS.

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