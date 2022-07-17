В ISW назвали причину снижения количества обстрелов российской артиллерией на востоке

Удары ВСУ с использованием HIMARS по российским складам боеприпасов, тыловым подразделениям и пунктам управления снижают возможности российской артиллерии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ISW.
Украинские операторы использовали HIMARS для поражения складов боеприпасов, что ухудшило способность российских войск выдерживать большие объемы артиллерийского огня вдоль линии фронта.
Примерно с 10 июля число обнаруженных тепловых аномалий на востоке Украины по данным дистанционного зондирования NASA Fire Information for Resource Management System (FIRMS) значительно уменьшилось.
Напомним, еще в конце июня в Украину прибыли реактивные системы залпового огня HIMARS. Тем временем США пообещали Киеву передать новейшие ПВО и еще больше HIMARS.
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