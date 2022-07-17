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В ISW назвали причину зниження кількості обстрілів російською артилерією на сході

Фото: удари HIMARS по складах знизили інтенсивність обстрілів (facebook.com/CinCAFU)
Автор: Константин Широкун

Удари ЗСУ з використанням HIMARS по російських складах боєприпасів, тилових підрозділах і пунктах управління знижують можливості російської артилерії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ISW.

Українські оператори використовували HIMARS для ураження складів боєприпасів, що погіршило здатність російських військ витримувати великі обсяги артилерійського вогню вздовж лінії фронту.

Приблизно з 10 липня кількість виявлених теплових аномалій на сході України за даними дистанційного зондування NASA Fire Information for Resource Management System (FIRMS) значно зменшилася.

Інтенсивність артилерійських обстрілів російської артилерії на напрямку Слов'янськ-Бахмут найближчими днями має прояснити, якою мірою зниження інтенсивності артударів було викликане оперативною паузою і в якій – результатом українських атак.

Нагадаємо, ще наприкінці червня в Україну прибули реактивні системи залпового вогню HIMARS. Тим часом США пообіцяли Києву передати новітні ППО і ще більше HIMARS.

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