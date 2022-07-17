В ISW назвали причину зниження кількості обстрілів російською артилерією на сході

Удари ЗСУ з використанням HIMARS по російських складах боєприпасів, тилових підрозділах і пунктах управління знижують можливості російської артилерії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ISW .

Інтенсивність артилерійських обстрілів російської артилерії на напрямку Слов'янськ-Бахмут найближчими днями має прояснити, якою мірою зниження інтенсивності артударів було викликане оперативною паузою і в якій – результатом українських атак.

Приблизно з 10 липня кількість виявлених теплових аномалій на сході України за даними дистанційного зондування NASA Fire Information for Resource Management System (FIRMS) значно зменшилася.

Українські оператори використовували HIMARS для ураження складів боєприпасів, що погіршило здатність російських військ витримувати великі обсяги артилерійського вогню вздовж лінії фронту.

Нагадаємо, ще наприкінці червня в Україну прибули реактивні системи залпового вогню HIMARS. Тим часом США пообіцяли Києву передати новітні ППО і ще більше HIMARS.

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