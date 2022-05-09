ru ua
Пн, 09 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Оно не для ударов по территории России: МИД Италии о поставках вооружения Украине

Новина українською →
Понедельник 09 мая 2022 12:04
Оно не для ударов по территории России: МИД Италии о поставках вооружения Украине Фото: Луиджи Ди Майо, глава МИД Италии (flickr.com)
Автор: Сергей Пышкин

Италия и в дальнейшем будет оказывать поддержку нашей стране. В то же время военная помощь страны не должна использоваться для нанесения ударов по территории России.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на RaiNews.

"Мы должны оказывать поддержку Украине и ее армии с целью законной самозащиты, но в то же время Италия продолжает работать над достижением мира. Мы не можем поставлять оружие, чтобы наносить удары по российской территории", - заявил министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам министра обороны Лоренца Гуэрини, Италия продолжит поставлять вооружение Украине. Тем временем страна заявила о увеличение финансовой помощи и поддержки украинских беженцев.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина Италия Российская Федерация
NEWS
Комендантский час в Украине на 9 мая: решения по областям
Комендантский час в Украине на 9 мая: решения по областям
DAILY
Денис Шмыгаль: Все, что люди потеряли, мы вернем за счет оккупанта
Ростислав Шаправский, Владислав Красинский Денис Шмыгаль: Все, что люди потеряли, мы вернем за счет оккупанта