Оно не для ударов по территории России: МИД Италии о поставках вооружения Украине

Италия и в дальнейшем будет оказывать поддержку нашей стране. В то же время военная помощь страны не должна использоваться для нанесения ударов по территории России.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на RaiNews .

" Мы должны оказывать поддержку Украине и ее армии с целью законной самозащиты, но в то же время Италия продолжает работать над достижением мира. Мы не можем поставлять оружие, чтобы наносить удары по российской территории", - заявил министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам министра обороны Лоренца Гуэрини, Италия продолжит поставлять вооружение Украине. Тем временем страна заявила о увеличение финансовой помощи и поддержки украинских беженцев.

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