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Италия предоставит Украине новое оружие: что известно

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Рим, Четверг 05 мая 2022 17:00
Италия предоставит Украине новое оружие: что известно Фото: министр обороны Италии Лоренцо Гуэрини (flickr.commorh-hr)
Автор: Валерия Полищук

Министр обороны Италии Лоренцо Гуэрини заявил, что Италия продолжит поставлять вооружение Украине. В частности, Рим поставит установки по нейтрализации огневых точек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ANSA.

"На основании закона и развития ситуации "на земле" Италия продолжит оказывать поддержку Украине в ее оборонительных целях от России, в том числе снабжая установками по нейтрализации огневых точек", - заявил министр.

Он также добавил, что Италия уже поставила Украине противотанковое оружие, системы ПВО сверхмалой дальности, минометы, артиллерийские боеприпасы, системы связи, средства индивидуальной защиты и наборы предметов первой необходимости.

Напомним, Финляндия предоставит Украине дополнительную военную помощь.

Накануне Британия объявила новый пакет военной помощи Украине на 375 млн долларов.

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