Италия предоставит Украине новое оружие: что известно

Министр обороны Италии Лоренцо Гуэрини заявил, что Италия продолжит поставлять вооружение Украине. В частности, Рим поставит установки по нейтрализации огневых точек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ANSA .

"На основании закона и развития ситуации "на земле" Италия продолжит оказывать поддержку Украине в ее оборонительных целях от России, в том числе снабжая установками по нейтрализации огневых точек", - заявил министр.

Он также добавил, что Италия уже поставила Украине противотанковое оружие, системы ПВО сверхмалой дальности, минометы, артиллерийские боеприпасы, системы связи, средства индивидуальной защиты и наборы предметов первой необходимости.