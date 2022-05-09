Воно не для ударів по території Росії: МЗС Італії про поставки озброєння Україні

Італія й надалі надаватиме підтримку нашій країні. Водночас військова допомога країни не повинна використовуватися для завдавання ударів по території Росії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на RaiNews .

" Ми повинні надавати підтримку Україні та її армії з метою законного самозахисту, але водночас Італія продовжує працювати над досягненням світу. Ми не можемо постачати зброю, щоб завдавати ударів по російській території", - заявив міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами міністра оборони Лоренца Гуеріні, Італія продовжить постачати озброєння Україні. Тим часом країна заявила про збільшення фінансової допомоги та підтримки українських біженців.

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