Ударні дрони ЗСУ вполювали гаубицю та засоби зв'язку окупантів

Втрат противнику завдали бійці окремого загону Центру спеціального призначення Нацгвардії "Крила Омеги". На одному із ключових напрямків фронту оператори ударних дронів знищили гаубицю та засоби зв’язку противника.

"Оператори БПЛА "Крила Омеги" продовжують своїми влучними скидами ліквідовувати ворожий особовий склад, озброєння та перетворювати техніку противника на металобрухт", - зазначили в угрупованні військ.

Майстерну роботу українських операторів дронів Національна гвардія України продемонструвала на відео.

Успіхи українських дронів

Українські пілоти БПЛА завдають чималих втрат російській окупаційній армії на різних напрямках фронту.

Так, ЗСУ знищили російський танк Т-72 "Урал" на Покровському напрямку. Удар був завданий з допомогою дрона Nemesis, що вивело танк з ладу.

Українські FPV-дрони знищили вогневі позиції та укриття з російськими солдатами на Покровському напрямку, попри намагання російської армії заховатися від українських воїнів.

В результаті ефективної роботи безпілотних літальних апаратів підрозділу "Ivan Franko Group" на Донеччині було знищено значну кількість техніки противника, зокрема, самохідну артилерійську установку (САУ), дві гаубиці Д-30 та кілька одиниць автотранспорту.

Українські бійці також завдали влучних ударів по позиціях російських окупантів у Харківській області. Вразили танк, БМП, склад і піхоту окупаційної армії.