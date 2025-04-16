Ударные дроны ВСУ поймали гаубицу и средства связи оккупантов

Потери противнику нанесли бойцы отдельного отряда Центра специального назначения Нацгвардии "Крылья Омеги". На одном из ключевых направлений фронта операторы ударных дронов уничтожили гаубицу и средства связи противника.

"Операторы БПЛА "Крылья Омеги" продолжают своими точными сбросами ликвидировать вражеский личный состав, вооружение и превращать технику противника на металлолом", - отметили в группировке войск.

Мастерскую работу украинских операторов дронов Национальная гвардия Украины продемонстрировала на видео.

Успехи украинских дронов

Украинские пилоты БПЛА наносят немалые потери российской оккупационной армии на разных направлениях фронта.

Так, ВСУ уничтожили российский танк Т-72 "Урал" на Покровском направлении. Удар был нанесен с помощью дрона Nemesis, что вывело танк из строя.

Украинские FPV-дроны уничтожили огневые позиции и укрытия с российскими солдатами на Покровском направлении, несмотря на попытки российской армии спрятаться от украинских воинов.

В результате эффективной работы беспилотных летательных аппаратов подразделения "Ivan Franko Group" в Донецкой области было уничтожено значительное количество техники противника, в частности, самоходную артиллерийскую установку (САУ), две гаубицы Д-30 и несколько единиц автотранспорта.

Украинские бойцы также нанесли точные удары по позициям российских оккупантов в Харьковской области. Поразили танк, БМП, склад и пехоту оккупационной армии.