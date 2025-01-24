Ударні БпЛА атакували кілька округів Московської області

У кількох регіонах Росії триває масштабна атака ударних дронів. Зокрема, безпілотники атакували кілька міських округів Московської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Москви Сергія Собяніна.
Він зазначив, що силами ППО Міноборони в міському окрузі Коломна і Раменському міському окрузі відбито атаку безпілотників, що летіли на Москву.
На місці падіння уламків, за попередніми даними, руйнувань і постраждалих немає. Фахівці екстрених служб працюють на місцях.
Також Собянін повідомив про збиття двох безпілотників у міському окрузі Подольська, що летіли на Москву. Фахівці екстрених служб працюють на місці події.
В ніч на 24 січня кілька регіонів Росії перебувають під масштабною атакою ударних безпілотників.
Так, у Рязані пролунали вибухи в районі місцевого нафтопереробного заводу. На території підприємства виникла пожежа. Також зафіксована атака на авіабазу Дягілєво біля міста.
21 січня дрони українських спецпризначенців завдали ударів по нафтобазі "Ліскінська" та Смоленському авіаційному заводу.
20 січня безпілотники також атакували Рязанський НПЗ.
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