Сили оборони уразили низку важливих об'єктів ворога, два з них - у Росії

Сили оборони України атакували низку важливих об'єктів противника. Два з них розташовані на території Російської Федерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Генерального штабу Збройних сил України.

Воронезька область Дрони Сил спеціальних операцій ЗСУ атакували нафтобазу "Ліскінська". Внаслідок удару палають резервуари з пально-мастильними матеріалами, якими ворог забезпечує свої війська. Зокрема уражене підприємство належить корпорації "Роснефть". Смоленська область Сили безпілотних систем та Сили спецоперацій ЗСУ атакували інфраструктуру АО "Смоленський авіаційний завод", де модернізуються та виробляються бойові літаки. Вибухи під час удару лунали на території авіазаводу. Донецька область Сили оборони уразили командний пункт 29 загальновійськової армії Росії у тимчасово окупованій Волновасі Донецької області. Наразі є інформація про вибухи й задимлення в районі цілі.