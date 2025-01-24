Ударные БпЛА атаковали несколько округов Московской области

Ударные дроны атакуют Россию

В ночь на 24 января несколько регионов России находятся под масштабной атакой ударных беспилотников.

Так, в Рязани прогремели взрывы в районе местного нефтеперерабатывающего завода. На территории предприятия возник пожар. Также зафиксирована атака на авиабазу Дягилево возле города.

21 января дроны украинских спецназовцев нанесли удары по нефтебазе "Лискинская" и Смоленскому авиационному заводу.

20 января беспилотники также атаковали Рязанский НПЗ.

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