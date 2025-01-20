У Казані та біля Рязані пролунали вибухи. Росіяни скаржаться на атаку дронів
У Росії на околицях міста Рязань та в Казані пролунала серія вибухів. Над містами працює ППО через атаку ударних БпЛА.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали і пабліки.
За словами очевидців, близько 2 години ночі на околиці Рязані було чути три гучні вибухи з періодичністю близько 10-15 хвилин.
Як пише Telegram-канал Shot, очевидці зафіксували яскраві спалахи над містом. За попередніми даними, спрацювала система ППО по безпілотниках. Також про ці гучні звуки повідомляють жителі села Мушковатове та Секіотово.
Telegram-канал Baza зазначає, що жителі Рязанської області повідомляють про звуки вибухів. Попередньо, йде атака безпілотників. Працює система ППО.
Наразі офіційної інформації про постраждалих і руйнування немає.
В Казані атакують промислові заводи
Тим часом вибухи пролунали і в Авіабудівному районі міста Казань.
Telegram-канал ВЧК-ОГПУ повідомляє про атаку БПЛА на заводи з виробництва авіації та гелікоптерів. Чути вибухи, працює ППО.
Оновлено 5:20
Як повідомляє Telegram-канал Exilenova+, однією з цілей дронів могло бути АТ "КАПО-Композит".
Підприємство входить до складу Об'єднаної авіабудівної корпорації та спеціалізується на виробництві композитних матеріалів для авіаційної промисловості.
Зокрема, воно займається виготовленням деталей і агрегатів, таких як елементи механізації крила і оперення, з використанням автоклавного формування.
Атаки дронів на Росію
В ніч на 14 січня ударні дрони атакували 12 регіонів Росії. В низці міст були уражені промзаводи, нафтобаза, ППО.
Зокрема, БпЛА атакували казанський завод "Оргсинтез". Біля заводу спалахнула масштабна пожежа.
У Центрі протидії дезінформації повідомили, що причиною влучання дронів у будинки в Казані 21 грудня є російська ППО або РЕБ.
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