Ударные БпЛА атаковали несколько округов Московской области

В нескольких регионах России продолжается масштабная атака ударных дронов. В частности, беспилотники атаковали несколько городских округов Московской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина .

Также Собянин сообщил о сбитии двух беспилотников в городском округе Подольска, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия.

На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на местах.

Он отметил, что силами ПВО Минобороны в городском округе Коломна и Раменском городском округе отражена атака беспилотников, летевших на Москву.

Ударные дроны атакуют Россию

В ночь на 24 января несколько регионов России находятся под масштабной атакой ударных беспилотников.

Так, в Рязани прогремели взрывы в районе местного нефтеперерабатывающего завода. На территории предприятия возник пожар. Также зафиксирована атака на авиабазу Дягилево возле города.

21 января дроны украинских спецназовцев нанесли удары по нефтебазе "Лискинская" и Смоленскому авиационному заводу.

20 января беспилотники также атаковали Рязанский НПЗ.

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