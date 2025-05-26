Ударні безпілотники залишили жителів Тули й області без електроенергії

Зазначається, що впродовж останньої години над містом Тула лунала велика кількість вибухів.

У мікрорайоні М'яснове після вибухів тимчасово зникала електроенергія. Жителі помітили карети швидкої, які прямували на околицю міста.

Також у соцмережах публікують відео, на якому можна побачити вибух на землі під час атаки БПЛА. Офіційних даних щодо атаки поки що немає, повідомляє Telegram-канал "Осторожно, новости".

Фото: скрін з відео (t.me/ostorozhno_novosti/37008)

Блекаут в області

Як повідомляє Telegram-канал Еж, про масове відключення світла повідомляють жителі кількох міст Тульської області. Перед цим у небі було чути 14 вибухів.

Блекаут торкнувся міста Алексин та кількох районів Тули.

"У Привокзальному районі у суботу, 25 травня, о 23:10 світло зникло на семи вулицях. Наразі фахівці проводять роботи з усунення наслідків аварії. Причину відключення не встановлено. Звуки, схожі на БПЛА, чули в Новомосковську", - йдеться у повідомленні.

За даними пабліків, ударні безпілотники також атакували Нижньогородську область. В аеропорту Стригіно введено план "Килим".

О 00:47 мер Москви Сергій Собянін повідомив про збиття російською ППО ще одного українського БПЛА, що прямував вбік столиці.