Ударные беспилотники атаковали Тулу и область: у жителей исчезла электроэнергия

Ударные беспилотники снова атакуют Российскую Федерацию. В Туле были слышны взрывы, а у жителей населенных пунктов Тульской области пропала электроэнергия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.
Отмечается, что в течение последнего часа над городом Тула было слышно большое количество взрывов.
В микрорайоне "Мясновое" после взрывов временно исчезала электроэнергия. Жители заметили кареты скорой, которые направлялись на окраину города.
Также в соцсетях публикуют видео, на котором можно увидеть взрыв на земле во время атаки БПЛА. Официальных данных об атаке пока нет, сообщает Telegram-канал "Осторожно, новости".
Фото: скрин с видео (t.me/ostorozhno_novosti/37008)
Как сообщает Telegram-канал Еж, о массовом отключении света сообщают жители нескольких городов Тульской области. Перед этим в небе было слышно 14 взрывов.
Блэкаут коснулся города Алексин и нескольких районов Тулы.
"В Привокзальном районе в субботу, 25 мая, в 23:10 свет исчез на семи улицах. Сейчас специалисты проводят работы по устранению последствий аварии. Причина отключения не установлена. Звуки, похожие на БПЛА, слышали в Новомосковске", - говорится в сообщении.
По данным пабликов, ударные беспилотники также атаковали Нижегородскую область. В аэропорту Стригино введен план "Ковер".
В 00:47 мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о сбитии российской ПВО еще одного украинского БПЛА, направлявшегося в сторону столицы.
Днем в воскресенье, 25 мая, ударные дроны атаковали Москву и Московскую область. Из-за угрозы ударов приостановили работу три аэропорта.
В ночь на воскресенье также сообщалось о работе сил ПВО по дронам, которые направлялись в сторону российской столицы.
В ночь на субботу, 24 мая, беспилотники атаковали завод "Энергия" в городе Елец в Липецкой области.
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