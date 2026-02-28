Ударів може не бути? Іран погодився на умови щодо ядерної програми

Міністр закордонних справ Оману Бадр Аль-Бусаїді повідомив, що Іран погодився відмовитися від запасів збагаченого урану і надати інспекторам МАГАТЕ доступ до ядерних об'єктів для перевірки виконання домовленостей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію CBS .

Відмова від урану та міжнародний контроль

Аль-Бусаїді заявив, що Тегеран прийняв зобов'язання "ніколи, за жодних обставин не мати ядерних матеріалів, з яких можна виготовити бомбу", назвавши це "великим досягненням".

За його словами, наявні запаси будуть "перероблені до найнижчого можливого рівня" і "перетворені на паливо", при цьому процес стане "незворотнім".

Міністр підкреслив, що Іран готовий забезпечити інспекторам "повний доступ" до об'єктів.

"Не буде ніякого накопичення, ніякого зберігання і буде повна перевірка", - зазначив він.

Позиція США і подальші кроки

Заява прозвучала на тлі того, що президент США Дональд Трамп розглядає можливість силового сценарію.

Перед вильотом до Техасу він повідомив журналістам, що рішення про застосування військової сили поки що не ухвалено, і висловив невдоволення перебігом діалогу з Тегераном.

Відповідаючи на запитання про ризик ударів, Аль-Бусаїді сказав: "Сподіваюся, що так", додавши, що сторонам "потрібно трохи більше часу" для узгодження деталей.

Технічні консультації заплановані на понеділок у Відні. Глава МЗС Оману розраховує незабаром провести зустріч з американськими представниками - Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.