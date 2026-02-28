ua en ru
Супутники зафіксували роботи на розбомблених ядерних об'єктах Ірану

Іран, Субота 28 лютого 2026 00:45
Супутники зафіксували роботи на розбомблених ядерних об'єктах Ірану Фото: іранський співробітник на ядерному об'єкті (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасія

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Маріано Гроссі заявив, що Іран веде незрозумілу активність на пошкоджених ядерних об'єктах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Bloomberg.

Активність на зруйнованих майданчиках

За даними МАГАТЕ, на об'єктах зі збагачення урану, які раніше зазнали ударів США та Ізраїлю, зафіксовано роботи, підтверджені супутниковими знімками.

У звіті, представленому в п'ятницю, наголошується, що інспектори не можуть визначити характер цієї діяльності, оскільки після 12-денного конфлікту їм закрито доступ до майданчиків.

Агентство понад вісім місяців не здатне перевірити обсяг і місцезнаходження запасів урану, близьких до збройового рівня.

Переговори і позиція сторін

Контакти між Вашингтоном і Тегераном мають відновитися наступного тижня.

"Втрату агентством безперервності знань про всі раніше заявлені ядерні матеріали на уражених об'єктах в Ірані необхідно усунути в найтерміновіші терміни", - вказав Гроссі в 12-сторінковому документі обмеженого доступу.

Дипломати зберуться у Відні, а технічні консультації сторін заплановані на полях зустрічі.

Дипломатичне тло і ризики

Минулого тижня глава МАГАТЕ провів переговори в Женеві з міністром закордонних справ Ірану Аббасом Арагчі з питання доступу до об'єктів. США та Іран уже провели третій раунд консультацій.

Діалог відбувається на тлі заяв президента Дональд Трамп про можливість силового сценарію і посилення американської присутності на Близькому Сході.

При цьому Тегеран допускає інспекторів на неушкоджені об'єкти, включно з реакторами в Бушері та Тегерані.

У звіті йдеться про "регулярну активність транспортних засобів" біля місць зберігання збагаченого урану і додаткову діяльність у Натанзі та Фордо.

"Без доступу до цих об'єктів агентство не може підтвердити характер і мету діяльності", - наголосив Гроссі. Він додав, що МАГАТЕ "не зможе гарантувати, що ядерна програма Ірану має винятково мирний характер", доки співпрацю не буде розширено.

Нагадуємо, що США заявили про готовність провести додатковий раунд переговорів з Іраном у Женеві вже наступної п'ятниці за умови, що Тегеран протягом 48 годин надасть розгорнуту й конкретну пропозицію щодо подальшого діалогу.

Зазначимо, що раніше Іран і Росія уклали закриту угоду орієнтовною вартістю близько 500 млн євро, що передбачає постачання сучасних переносних зенітних ракетних комплексів "Верба".

