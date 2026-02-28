Супутники зафіксували роботи на розбомблених ядерних об'єктах Ірану

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Маріано Гроссі заявив, що Іран веде незрозумілу активність на пошкоджених ядерних об'єктах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Bloomberg.

Активність на зруйнованих майданчиках

За даними МАГАТЕ, на об'єктах зі збагачення урану, які раніше зазнали ударів США та Ізраїлю, зафіксовано роботи, підтверджені супутниковими знімками.

У звіті, представленому в п'ятницю, наголошується, що інспектори не можуть визначити характер цієї діяльності, оскільки після 12-денного конфлікту їм закрито доступ до майданчиків.

Агентство понад вісім місяців не здатне перевірити обсяг і місцезнаходження запасів урану, близьких до збройового рівня.

Переговори і позиція сторін

Контакти між Вашингтоном і Тегераном мають відновитися наступного тижня.

"Втрату агентством безперервності знань про всі раніше заявлені ядерні матеріали на уражених об'єктах в Ірані необхідно усунути в найтерміновіші терміни", - вказав Гроссі в 12-сторінковому документі обмеженого доступу.

Дипломати зберуться у Відні, а технічні консультації сторін заплановані на полях зустрічі.

Дипломатичне тло і ризики

Минулого тижня глава МАГАТЕ провів переговори в Женеві з міністром закордонних справ Ірану Аббасом Арагчі з питання доступу до об'єктів. США та Іран уже провели третій раунд консультацій.

Діалог відбувається на тлі заяв президента Дональд Трамп про можливість силового сценарію і посилення американської присутності на Близькому Сході.

При цьому Тегеран допускає інспекторів на неушкоджені об'єкти, включно з реакторами в Бушері та Тегерані.

У звіті йдеться про "регулярну активність транспортних засобів" біля місць зберігання збагаченого урану і додаткову діяльність у Натанзі та Фордо.

"Без доступу до цих об'єктів агентство не може підтвердити характер і мету діяльності", - наголосив Гроссі. Він додав, що МАГАТЕ "не зможе гарантувати, що ядерна програма Ірану має винятково мирний характер", доки співпрацю не буде розширено.