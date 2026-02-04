Ударили 5 ракет, станція знищена: з'явилося відео з Дарницької ТЕЦ

П'ять балістичних ракет

"Ворог направив сюди п'ять балістичних ракет. Направив чітко в єдине, що тут залишалося функціонуючим: обладнання, орієнтоване на подачу тепла населенню. Це було зроблено в найхолоднішу ніч. Це призвело до того, що на сьогоднішній день станція майже повністю знищена", - сказав Кулеба.

За словами віцепрем'єра, ситуацію ускладнює те, що російські окупанти використовували балістичні ракети зі шрапнеллю. Багато теплотрас постраждало саме через це.

Він уточнив, що загалом від початку опалювального сезону по Дарницькій ТЕЦ прилетіло понад 20 ракет.

Відновлення ТЕЦ

"Відновлення станції почалося відразу ж після того, як дали відбій тривоги. Спочатку сюди увійшли ДСНС, зараз тут працює аварійна бригада", - звернув увагу Кулеба.

Він додав, що наразі ремонтні бригади роблять усе для того, щоб станція дала ще хоча б трохи тепла киянам. Згідно з актуальними даними, вона обслуговувала частину Дніпровського та Дарницького районів.

"У нас є два дні, щоб зрозуміти, коли і якою мірою ми зможемо відновити роботу цієї станції. І після цього можна буде робити прогнози (про відновлення тепла - ред.). На сьогоднішній день це зробити важко", - сказав Кулеба.