Ударили 5 ракет, станция уничтожена: появилось видео с Дарницкой ТЭЦ

Российские оккупанты в ночь на 3 февраля запустили 5 баллистических ракет по Дарницкой ТЭЦ. В результате атаки станция почти полностью уничтожена.
Как передает РБК-Украина, об этом журналистам заявил вице-премьер по восстановлению Украины Алексей Кулеба.
"Враг направил сюда пять баллистических ракет. Направил четко в единственное, что здесь оставалось функционирующим: оборудование, ориентированное на подачу тепла населению. Это было сделано в самую холодную ночь. Это привело к тому, что на сегодняшний день станция почти полностью уничтожена", - сказал Кулеба.
По словам вице-премьера, ситуацию усложняет то, что российские оккупанты использовали баллистические ракеты со шрапнелью. Много теплотрасс пострадало именно из-за этого.
Он уточнил, что всего с начала отопительного сезона по Дарницкой ТЭЦ прилетело более 20 ракет.
"Восстановление станции началось сразу же после того, как дали отбой тревоги. Сначала сюда вошли ГСЧС, сейчас здесь работает аварийная бригада", - обратил внимание Кулеба.
Он добавил, что сейчас ремонтные бригады делают все для того, чтобы станция дала еще хотя-бы немного тепла киевлянам. Согласно актуальным данным, она обслуживала часть Днепровского и Дарницкого районов.
"У нас есть два дня, чтобы понять, когда и в какой мере мы сможем возобновить работу этой станции. И после этого можно будет делать прогнозы (о восстановлении тепла - ред.). На сегодняшний день это сделать трудно", - сказал Кулеба.
Напомним, в ночь на 3 февраля российские оккупанты нанесли новый массированный удар по Украине.
В результате такой атаки была повреждена Дарницкая ТЭЦ, в результате чего у части киевлян пропало отопление. Россияне нанесли свой удар в пик морозов, на улице было до -25 градусов Цельсия.
