UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Графіки відключення світла Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Удари ЗСУ змусили Росію вперше з 2022 року шукати авіапальне в Японії, - Reuters

17:00 03.07.2026 Пт
2 хв
"Країна-бензоколонка" продовжує закуповувати паливо для літаків
aimg Олена Бджола
Фото: Росія має дефіцит авіапального (Getty Images)

Українські удари по нафтогазовій галузі РФ призвели до тотального дефіциту бензину. Росія вимушена просити про імпорт авіапального.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Росія імпортуватиме авіапальне з Японії

Росія готується закупити авіаційне пальне із Північної Азії на тлі паливної кризи, викликаної успішними атаками ЗСУ по НПЗ країни-агресорки.

Як повідомляють три джерела, про партію авіапального домовилися з Японією через торгових посередників.

"У ланцюжку угод беруть участь кілька трейдерів. У першій половині липня з японського порту Тіба пройде відвантаженя щонайменше 200000 барелів авіаційного пального. Вантаж відправлять до Південної Кореї", - зазначили співрозмовники видання.

Потім цю партію перенесуть на інший танкер - ймовірно, біля південнокорейського порту Йосу - перед відправкою до Росії. Кінцевий пункт призначення наразі невідомий.

РФ купувала в Японії пальне у 2022 році

За даними системи відстеження суден Kpler, ще одне подібне постачання відбулося в лютому 2022 року.

Тоді 22000 барелів авіапального з Йосу доставили до Владивостока.

Експорт авіапального з Росії різко впав

Kpler повідомляє, що експорт російського авіаційного пального цього року скоротився приблизно до 13000 барелів на добу. Переважно його постачають до Туреччини.

У 2025 році Росія експортувала близько 30000 барелів на добу цього виду палива.

Нагадаємо, що російська авіакомпанія "Азимут" має критичну нестачу авіаційного пального. Взагалі з початку червня ціни на авіаційний гас у Росії підвищилися у середньому на 17%.

Авіація РФ страждає від паливної кризи. Кілька великих аеропортів обмежують заправку літаків, що стало наслідком ударів ЗСУ по нафтопереробних заводах.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська ФедераціяЯпоніядефицит бензина