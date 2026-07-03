Удары ВСУ заставили Россию впервые с 2022 года искать авиатопливо в Японии, - Reuters

Россия будет импортировать авиатопливо из Японии

Россия готовится закупить авиационное горючее из Северной Азии на фоне топливного кризиса, вызванного успешными атаками ВСУ по НПЗ страны-агрессорки.

Как сообщают три источника, о партии авиатоплива договорились с Японией через торговых посредников.

"В цепочке сделок принимают участие несколько трейдеров. В первой половине июля из японского порта Тиба пройдет отгрузка не менее 200000 баррелей авиационного горючего. Груз отправят в Южную Корею", - отметили собеседники издания.



Затем эту партию перенесут на другой танкер – вероятно, у южнокорейского порта Йосу – перед отправкой в Россию. Конечный пункт назначения пока неизвестен.

РФ покупала в Японии топливо в 2022 году

По данным системы отслеживания судов Kpler, еще одна подобная поставка состоялась в феврале 2022 года.

Тогда 22000 баррелей авиатоплива из Йосу доставили во Владивосток.

Экспорт авиатоплива из России резко упал

Kpler сообщает, что экспорт российского авиационного горючего в этом году сократился примерно до 13 000 баррелей в сутки. Преимущественно его поставляют в Турцию.

В 2025 году Россия экспортировала около 30000 баррелей в сутки этого вида топлива.