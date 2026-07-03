ua en ru
Пт, 03 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Графики отключения света Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Удары ВСУ заставили Россию впервые с 2022 года искать авиатопливо в Японии, - Reuters

17:00 03.07.2026 Пт
2 мин
"Страна-бензоколонка" продолжает покупать топливо для самолетов
aimg Елена Бджола
Удары ВСУ заставили Россию впервые с 2022 года искать авиатопливо в Японии, - Reuters Фото: Россия испытывает дефицит авиатоплива (Getty Images)
Выключи хаос международных новостей! Получай только важное из РБК-Украина в Google

Украинские удары по нефтегазовой отрасли РФ привели к тотальному дефициту бензина. Россия вынуждена просить об импорте авиатоплива.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Россия будет импортировать авиатопливо из Японии

Россия готовится закупить авиационное горючее из Северной Азии на фоне топливного кризиса, вызванного успешными атаками ВСУ по НПЗ страны-агрессорки.

Как сообщают три источника, о партии авиатоплива договорились с Японией через торговых посредников.

"В цепочке сделок принимают участие несколько трейдеров. В первой половине июля из японского порта Тиба пройдет отгрузка не менее 200000 баррелей авиационного горючего. Груз отправят в Южную Корею", - отметили собеседники издания.

Затем эту партию перенесут на другой танкер – вероятно, у южнокорейского порта Йосу – перед отправкой в Россию. Конечный пункт назначения пока неизвестен.

РФ покупала в Японии топливо в 2022 году

По данным системы отслеживания судов Kpler, еще одна подобная поставка состоялась в феврале 2022 года.

Тогда 22000 баррелей авиатоплива из Йосу доставили во Владивосток.

Экспорт авиатоплива из России резко упал

Kpler сообщает, что экспорт российского авиационного горючего в этом году сократился примерно до 13 000 баррелей в сутки. Преимущественно его поставляют в Турцию.

В 2025 году Россия экспортировала около 30000 баррелей в сутки этого вида топлива.

Напомним, что российская авиакомпания "Азимут" испытывает критическую нехватку авиационного горючего. Вообще, с начала июня цены на авиационный керосин в России повысились в среднем на 17%.

Авиация РФ страдает от топливного кризиса. Несколько крупных аэропортов ограничивают заправку самолетов, что явилось следствием ударов ВСУ по нефтеперерабатывающим заводам.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация Япония дефицит бензина
Новости
В Киеве и областях начались аварийные отключения света: полный список
В Киеве и областях начались аварийные отключения света: полный список
Аналитика
"Килл-зона" на фронте до конца года может достичь 30 км: интервью с командиром 7 корпуса
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине "Килл-зона" на фронте до конца года может достичь 30 км: интервью с командиром 7 корпуса