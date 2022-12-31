Удари ЗСУ в Луганській області та зниження темпів ворожих штурмів під Бахмутом: карти боїв

Контрнаступальні дії ЗСУ на заході Луганської - сході Харківської областей

Війська РФ продовжували 30 грудня обмежені контратаки, щоб відновити втрачені позиції на лінії Сватове - Кремінна. У Генштабі ЗСУ повідомили, що українські війська відбили атаку окупантів на Стельмахівку, за 15 км на захід від Сватового. Російські "воєнкори" також повідомляли, що війська РФ вели атаки в районі Стельмахівки та Джерельне (10 км на захід від Сватового). Російський військовий блогер також стверджував, що частини 76-ї повітряно-десантної дивізії (ВДВ) і частини 74-ї мотострілецької бригади 41-ї загальновійськової армії Центрального військового округу просунулися на північний захід від Кремінної (16 км на північний захід від Кремінної) у бік Макіївки (22 км на північний захід від Кремінної). На кадрах з геолокацією, опублікованих 29 грудня, додатково видно російських солдатів на тактично значущих висотах біля Білогорівки (10 км на південь від Кремінної), де, як повідомляється, тривають бойові дії.

Сили оборони України 30 грудня завдали ударів по районах зосередження російських військ в окупованій частині Луганської області. "ЛНРівці" розмістили зображення наслідків удару української системи HIMARS по Алчевську, Кадіївці та Брянці, населеним пунктам приблизно за 50 км на захід від Луганська вздовж траси Т0504 Луганськ - Бахмут. Українське військове джерело підтвердило, що ударів було завдано по російських казармах в Алчевську та по складах техніки в Кадіївці та Брянці. Українські джерела також повідомили, що ЗСУ завдали удару по російській базі в н.п. Гірське (приблизно за 40 км на південний схід від Кремінної).

Ситуація на Донбасі

Російські війська 30 грудня продовжили наступальні дії в районі Бахмута, хоча й повільнішими темпами, ніж останніми днями. У Генштабі ЗСУ повідомили, що українські війська відбивали атаки російських загарбників поблизу Соледара (10 км на північний схід від Бахмута), Івановського (5 км на захід від Бахмута) та Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута).

"Український генеральний штаб зазвичай називає більше населених пунктів навколо Бахмута як цілі російських атак у своєму щоденному звіті, і ця інтонація може вказувати на те, що темпи російських атак навколо Бахмута сповільнюються, що, можливо, підтверджує прогноз ISW про те, що російський наступ довкола Бахмута може бути кульмінацією", - зазначається в публікації.

Російський блогер стверджував, що війська РФ взяли під контроль деякі опорні пункти поблизу Підгородного, за 5 км на північний схід від Бахмута. На геолокованих кадрах бойових дій, опублікованих 29 грудня, видно позиції групи "Вагнера" у школі Опитненської ЗОШ приблизно за 2 км на південь від Бахмута. Російські блогери, зокрема, повідомляли, що ЗСУ здійснили контратаки, щоб відвоювати позиції на південь та схід від Бахмута. На кадрах з геолокацією від 29 грудня видно, як українські сили проводять контратаку на південь від Бахмута та входять до північно-західного сектору Курдюмівки, приблизно за 12 км на південний захід від Бахмута.

30 грудня російські війська продовжували наземні атаки на північ від Авдіївки та вздовж західної околиці Донецька. У Генштабі ЗСУ повідомили, що українські війська відбили атаки окупантів на Авдіївку, Кам'янку (5 км на північ від Авдіївки), Веселе, Водяне, Красногорівку та Мар'їнку (усі від північно-західної до південно-західної околиці Донецька). Російський "воєнкор" стверджував, що війська РФ продовжували атаки вздовж західної околиці Донецька, у тому числі на Водяне, Першотравневе, Невельське та Опитне, і що ЗСУ безуспішно намагалися контратакувати у Мар'їнці.

Російські війська продовжували плановий вогонь вздовж лінії зіткнення Авдіївки та Донецька, а також у західній частині Донецької та східної частини Запорізької областей.

Українські сили 30 грудня завдали удару по району зосередження російських військ у Донецьку. Російські та українські джерела розмістили фотографії наслідків удару ЗСУ по готелю "Вікторія" в Донецьку, який, як повідомляється, часто відвідували високопоставлені російські діячі та військові. Російські ЗМІ повідомили, що внаслідок удару загинув начальник Контрольно-слідчого відділу Військового слідчого управління Слідчого комітету РФ з Об'єднаного угрупування військ Євген Рябков.

"Південна вісь"

Російське джерело стверджувало, що 30 грудня війська РФ провели обмежені наземні операції у Запорізькій області. Російський блогер стверджував, що російські сили ведуть локальні наступи на певних ділянках фронту у Запорізькій області. Також російський "воєнкор" розповідав, що штурмові загони військових РФ прорвали першу лінію оборони ЗСУ на захід від н.п. Дорожнянка Запорізької області (8 км на південь від Гуляйполя). Однак у Запорізькій ОВА повідомили, що російські сили, як і раніше, зосереджені на захисті своїх позицій у Запорізькій області.

ISW не зафіксувала жодних ознак підготовки чи проведення російськими військами наступальних операцій у Запорізькій області. Війська РФ в області можуть проводити обмежені операції щодо покращення своїх тактичних позицій, але такі тактичні дії не припускають, що вони готуються до майбутніх наступів на оперативному рівні на цій ділянці лінії фронту, зазначають аналітики.

Російські війська продовжували планові артилерійські та ракетні удари на захід від Гуляйполя, на західному (правому) березі Дніпра у Дніпропетровській, Херсонській та Миколаївській областях. Українські джерела повідомили, що війська РФ завдали ударів по Херсону, Нікополю та Очакову. Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що російські сили здійснили 5 атак безпілотників в області та що українські ППО збили всі дрони.

Російська ППО в окупованому Криму була активізована 30 грудня. "Губернатор" тимчасово підконтрольного РФ Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що російська ППО активізувалася над Севастополем, а російські та українські джерела розмістили кадри, на яких видно роботу цих ППО. Російський "воєнкор" стверджував, що у Джанкої в Криму були вибухи, але ISW не може самостійно це перевірити та підтвердити.