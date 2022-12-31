Удары ВСУ в Луганской области и снижение темпов вражеских штурмов под Бахмутом: карты боев

Контрнаступательные действия ВСУ на западе Луганской - востоке Харьковской областей

Войска РФ продолжали 30 декабря ограниченные контратаки, чтобы восстановить утраченные позиции на линии Сватово - Кременная. В Генштабе ВСУ сообщили, что украинские войска отразили атаку оккупантов на Стельмаховку, в 15 км к западу от Сватово. Российские "военкоры" также сообщали, что войска РФ вели атаки в районе Стельмаховки и Джерельное (10 км к западу от Сватово). Российский военный блогер также утверждал, что части 76-й воздушно-десантной дивизии (ВДВ) и части 74-й мотострелковой бригады 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа продвинулись северо-западнее Кременной от Площанки (16 км к северо-западу от Кременной) в сторону Макеевки (22 км к северо-западу от Кременной). На кадрах с геолокацией, опубликованных 29 декабря, дополнительно видны российские солдаты на тактически значимых высотах возле Белогоровки (10 км к югу от Кременной), где, как сообщается, продолжаются боевые действия.

Силы обороны Украины 30 декабря нанесли удары по районам сосредоточения российских войск в оккупированной части Луганской области. "ЛНРовцы" разместили изображения последствий удара украинской системы HIMARS по Алчевску, Кадиевке и Брянке, населенным пунктам примерно в 50 км к западу от Луганска вдоль трассы Т0504 Луганск - Бахмут. Украинский военный источник подтвердил, что удары были нанесены по российским казармам в Алчевске и по складам техники в Кадиевке и Брянке. Украинские источники также сообщили, что ВСУ нанесли удар по российской базе в н.п. Горское (примерно в 40 км к юго-востоку от Кременной).

Ситуация на Донбассе

Российские войска 30 декабря продолжили наступательные действия в районе Бахмута, хотя и более медленными темпами, чем в последние дни. В Генштабе ВСУ сообщили, что украинские войска отражали атаки российских захватчиков вблизи Соледара (10 км к северо-востоку от Бахмута), Ивановского (5 км к западу от Бахмута) и Клещиевки (7 км к юго-западу от Бахмута).

"Украинский генеральный штаб обычно называет больше населенных пунктов вокруг Бахмута в качестве целей российских атак в своем ежедневном отчете, и эта интонация может указывать на то, что темпы российских атак вокруг Бахмута замедляются, что, возможно, подтверждает прогноз ISW о том, что российское наступление вокруг Бахмута может быть кульминацией", - отмечается в публикации.

Российский блогер утверждал, что войска РФ взяли под контроль некоторые опорные пункты вблизи Подгородного, в 5 км к северо-востоку от Бахмута. На геолоцированных кадрах боевых действий, опубликованных 29 декабря, видны позиции группы "Вагнера" в школе Опытненская ЗОШ примерно в 2 км к югу от Бахмута. Российские блогеры, в частности, сообщали, что ВСУ предприняли контратаки, чтобы отвоевать позиции к югу и востоку от Бахмута. На кадрах с геолокацией от 29 декабря видно, как украинские силы проводят контратаку к югу от Бахмута и входят в северо-западный сектор Курдюмовки, примерно в 12 км к юго-западу от Бахмута.

30 декабря российские войска продолжали наземные атаки к северу от Авдеевки и вдоль западной окраины Донецка. В Генштабе ВСУ сообщили, что украинские войска отразили атаки оккупантов на Авдеевку, Каменку (5 км к северу от Авдеевки), Веселое, Водяное, Красногоровку и Марьинку (все от северо-западной до юго-западной окраины Донецка). Российский "военкор" утверждал, что войска РФ продолжали атаки вдоль западной окраины Донецка, в том числе на Водяное, Первомайское, Невельское и Опытное, и что ВСУ безуспешно пытались контратаковать в Марьинке.

Российские войска продолжали плановый огонь вдоль линии соприкосновения Авдеевки и Донецка, а также в западной части Донецкой и восточной части Запорожской областей.

Украинские силы 30 декабря нанесли удар по району сосредоточения российских войск в Донецке. Российские и украинские источники разместили фотографии последствий удара ВСУ по гостинице "Виктория" в Донецке, которую, как сообщается, часто посещали видные российские деятели и военные. Российские СМИ сообщили, что в результате удара погиб начальник Контрольно-следственного отдела Военного следственного управления Следственного комитета РФ по Объединенной группировке войск Евгений Рябков.

"Южная ось"

Российский источник утверждал, что 30 декабря войска РФ провели ограниченные наземные операции в Запорожской области. Российский блогер утверждал, что российские силы ведут локальные наступления на определенных участках фронта в Запорожской области. Также российский "военкор" рассказывал, что штурмовые отряды военных РФ прорвали первую линию обороны ВСУ западнее н.п. Дорожнянка Запорожской области (8 км южнее Гуляйполя). Однако в Запорожской ОВА сообщили, что российские силы по-прежнему сосредоточены на защите своих позиций в Запорожской области.

ISW не зафиксировала каких-либо признаков подготовки или проведения российскими войсками наступательных операций в Запорожской области. Войска РФ в области могут проводить ограниченные операции по улучшению своих тактических позиций, но такие тактические действия не предполагают, что они готовятся к будущим наступлениям на оперативном уровне на этом участке линии фронта, отмечают аналитики.

Российские войска продолжали плановые артиллерийские и ракетные удары западнее Гуляйполя, на западном (правом) берегу Днепра в Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областях. Украинские источники сообщили, что войска РФ нанесли удары по Херсону, Никополю и Очакову. Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил, что российские силы совершили 5 атак беспилотников в области и что украинские ПВО сбили все дроны.

Российская ПВО в оккупированном Крыму была активизирована 30 декабря. "Губернатор" временно подконтрольного РФ Севастополя Михаил Развожаев заявил, что российская ПВО активизировалась над Севастополем, а российские и украинские источники разместили кадры, на которых видна работа этих ПВО. Российский "военкор" утверждал, что в Джанкое в Крыму были взрывы, но ISW не может самостоятельно это проверить и подтвердить.