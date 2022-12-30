Залужний звернувся до українців: Ми не обирали війну, але прийняли бій
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний звернувся до українців напередодні новорічних свят. Він нагадав, що це не Україна обрала війну, але вона прийняла бій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення головнокомандувача, поширене в його Telegram-каналі.
"Ми не обирали війну. Але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. На наших плечах і плечах наших рідних - важкі випробування, біль і страждання. Це Різдво має присмак сліз і колір крові. Проте нам вистачить сил здолати ворога", - заявив Залужний.
Головнокомандувач ЗСУ також побажав, щоб українська перемога у війні стала "початком розквіту України та кінцем для Росії".
"У боротьбі народжується нація. Хай вас, рідні, береже Господь", - наголосив він.
Нагадаємо, днями Залужний звернувся до західних партнерів України, заявивши, що ціна миру є надзвичайно високою.
Крім того, в середині грудня Залужний дав інтерв'ю британській пресі. РБК-Україна публікувало його повний переклад.
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