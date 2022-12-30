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Залужний звернувся до українців: Ми не обирали війну, але прийняли бій

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Україна, П'ятниця 30 грудня 2022 20:34
Залужний звернувся до українців: Ми не обирали війну, але прийняли бій Фото: Валерій Залужний, головнокомандувач ЗСУ (golos.com.ua)
Автор: Дмитро Левицький

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний звернувся до українців напередодні новорічних свят. Він нагадав, що це не Україна обрала війну, але вона прийняла бій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення головнокомандувача, поширене в його Telegram-каналі.

"Ми не обирали війну. Але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. На наших плечах і плечах наших рідних - важкі випробування, біль і страждання. Це Різдво має присмак сліз і колір крові. Проте нам вистачить сил здолати ворога", - заявив Залужний.

Головнокомандувач ЗСУ також побажав, щоб українська перемога у війні стала "початком розквіту України та кінцем для Росії".

"У боротьбі народжується нація. Хай вас, рідні, береже Господь", - наголосив він.

Нагадаємо, днями Залужний звернувся до західних партнерів України, заявивши, що ціна миру є надзвичайно високою.

Крім того, в середині грудня Залужний дав інтерв'ю британській пресі. РБК-Україна публікувало його повний переклад.

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Валерій Залужний ВСУ Війна Росії проти України Новий рік Різдво
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