Удари ЗСУ по Криму залишили без пального окупантів на Херсонщині, - АТЕШ

У підрозділах російських військ на тимчасово окупованій частині Херсонської області зафіксовано гостру нестачу пального після ударів по паливній інфраструктурі Криму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram партизанського руху "АТЕШ".
Проблеми з постачанням виникли, зокрема, у районі Голої Пристані. Особливо відчутним називають удар по нафтобазі у Феодосії, який вплинув на забезпечення угруповання РФ на Херсонському напрямку.
Як повідомляє "АТЕШ", російські військові отримують мінімальні обсяги пального, а техніка частково залишається без руху.
"Техніка стоїть, нікуди не рухаємося. Командири наказали жорстко економити - на пересування видають мінімум", - розповів "АТЕШ" військовий угруповання військ "Днепр".
Зазначається, що російська сторона намагається компенсувати дефіцит дрібними підвезеннями, однак це не вирішує проблему системно.
Нагадаємо, 26 квітня СБУ провела масштабну спецоперацію в окупованому Криму. Бійці підрозділу "Альфа" атакували військово-морську базу в Севастополі та аеродром "Бельбек".
Було уражено три бойові кораблі, винищувач МіГ-31 та низку об'єктів протиповітряної оборони.
Також окупований Крим у ніч проти 28 квітня атакували невідомі дрони. Вибухи лунали, зокрема, на аеродромах "Сакі", "Кача", "Бельбек", а також у Севастополі та Феодосії.
А у ніч на 8 квітня підрозділи Сил оборони України завдали ударів по об’єктах, що забезпечують воєнну логістику російських військ.
Зокрема, уражено нафтобази у Феодосії, де після атаки виникла пожежа, а також у Гвардійському на тимчасово окупованій території АР Крим.