Удари ЗСУ по Криму залишили без пального окупантів на Херсонщині, - АТЕШ

Проблеми з постачанням виникли, зокрема, у районі Голої Пристані. Особливо відчутним називають удар по нафтобазі у Феодосії, який вплинув на забезпечення угруповання РФ на Херсонському напрямку.

Як повідомляє "АТЕШ", російські військові отримують мінімальні обсяги пального, а техніка частково залишається без руху.

"Техніка стоїть, нікуди не рухаємося. Командири наказали жорстко економити - на пересування видають мінімум", - розповів "АТЕШ" військовий угруповання військ "Днепр".

Зазначається, що російська сторона намагається компенсувати дефіцит дрібними підвезеннями, однак це не вирішує проблему системно.