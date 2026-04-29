Удары ВСУ по Крыму оставили без горючего оккупантов на Херсонщине, - АТЕШ

В подразделениях российских войск на временно оккупированной части Херсонской области зафиксирована острая нехватка горючего после ударов по топливной инфраструктуре Крыма.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram партизанского движения "АТЕШ".
Проблемы с поставками возникли, в частности, в районе Голой Пристани. Особенно ощутимым называют удар по нефтебазе в Феодосии, который повлиял на обеспечение группировки РФ на Херсонском направлении.
Как сообщает "АТЕШ", российские военные получают минимальные объемы горючего, а техника частично остается без движения.
"Техника стоит, никуда не двигаемся. Командиры приказали жестко экономить - на передвижение выдают минимум", - рассказал "АТЕШ" военный группировки войск "Днепр".
Отмечается, что российская сторона пытается компенсировать дефицит мелкими подвозами, однако это не решает проблему системно.
Напомним, 26 апреля СБУ провела масштабную спецоперацию в оккупированном Крыму. Бойцы подразделения "Альфа" атаковали военно-морскую базу в Севастополе и аэродром "Бельбек".
Были поражены три боевых корабля, истребитель МиГ-31 и ряд объектов противовоздушной обороны.
Также оккупированный Крым в ночь на 28 апреля атаковали неизвестные дроны. Взрывы раздавались, в частности, на аэродромах "Саки", "Кача", "Бельбек", а также в Севастополе и Феодосии.
А в ночь на 8 апреля подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по объектам, обеспечивающим военную логистику российских войск.
В частности, поражены нефтебазы в Феодосии, где после атаки возник пожар, а также в Гвардейском на временно оккупированной территории АР Крым.