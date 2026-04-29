Удары ВСУ по Крыму оставили без горючего оккупантов на Херсонщине, - АТЕШ

Проблемы с поставками возникли, в частности, в районе Голой Пристани. Особенно ощутимым называют удар по нефтебазе в Феодосии, который повлиял на обеспечение группировки РФ на Херсонском направлении.

Как сообщает "АТЕШ", российские военные получают минимальные объемы горючего, а техника частично остается без движения.

"Техника стоит, никуда не двигаемся. Командиры приказали жестко экономить - на передвижение выдают минимум", - рассказал "АТЕШ" военный группировки войск "Днепр".

Отмечается, что российская сторона пытается компенсировать дефицит мелкими подвозами, однако это не решает проблему системно.