Удари ЗСУ по Криму залишили без пального окупантів на Херсонщині, - АТЕШ
У підрозділах російських військ на тимчасово окупованій частині Херсонської області зафіксовано гостру нестачу пального після ударів по паливній інфраструктурі Криму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram партизанського руху "АТЕШ".
Проблеми з постачанням виникли, зокрема, у районі Голої Пристані. Особливо відчутним називають удар по нафтобазі у Феодосії, який вплинув на забезпечення угруповання РФ на Херсонському напрямку.
Як повідомляє "АТЕШ", російські військові отримують мінімальні обсяги пального, а техніка частково залишається без руху.
"Техніка стоїть, нікуди не рухаємося. Командири наказали жорстко економити - на пересування видають мінімум", - розповів "АТЕШ" військовий угруповання військ "Днепр".
Зазначається, що російська сторона намагається компенсувати дефіцит дрібними підвезеннями, однак це не вирішує проблему системно.
Удари ЗСУ по Криму
Нагадаємо, 26 квітня СБУ провела масштабну спецоперацію в окупованому Криму. Бійці підрозділу "Альфа" атакували військово-морську базу в Севастополі та аеродром "Бельбек".
Було уражено три бойові кораблі, винищувач МіГ-31 та низку об'єктів протиповітряної оборони.
Також окупований Крим у ніч проти 28 квітня атакували невідомі дрони. Вибухи лунали, зокрема, на аеродромах "Сакі", "Кача", "Бельбек", а також у Севастополі та Феодосії.
А у ніч на 8 квітня підрозділи Сил оборони України завдали ударів по об’єктах, що забезпечують воєнну логістику російських військ.
Зокрема, уражено нафтобази у Феодосії, де після атаки виникла пожежа, а також у Гвардійському на тимчасово окупованій території АР Крим.