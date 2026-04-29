ua en ru
Ср, 29 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Удари по Туапсе Крадене зерно в Ізраїлі Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Удари ЗСУ по Криму залишили без пального окупантів на Херсонщині, - АТЕШ

09:13 29.04.2026 Ср
2 хв
Російська техніка стоїть без руху через наказ про жорстку економію
aimg Тетяна Степанова
Фото: удари ЗСУ по Криму залишили без пального окупантів на Херсонщині (Getty Images)

У підрозділах російських військ на тимчасово окупованій частині Херсонської області зафіксовано гостру нестачу пального після ударів по паливній інфраструктурі Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram партизанського руху "АТЕШ".

Проблеми з постачанням виникли, зокрема, у районі Голої Пристані. Особливо відчутним називають удар по нафтобазі у Феодосії, який вплинув на забезпечення угруповання РФ на Херсонському напрямку.

Як повідомляє "АТЕШ", російські військові отримують мінімальні обсяги пального, а техніка частково залишається без руху.

"Техніка стоїть, нікуди не рухаємося. Командири наказали жорстко економити - на пересування видають мінімум", - розповів "АТЕШ" військовий угруповання військ "Днепр".

Зазначається, що російська сторона намагається компенсувати дефіцит дрібними підвезеннями, однак це не вирішує проблему системно.

Удари ЗСУ по Криму

Нагадаємо, 26 квітня СБУ провела масштабну спецоперацію в окупованому Криму. Бійці підрозділу "Альфа" атакували військово-морську базу в Севастополі та аеродром "Бельбек".

Було уражено три бойові кораблі, винищувач МіГ-31 та низку об'єктів протиповітряної оборони.

Також окупований Крим у ніч проти 28 квітня атакували невідомі дрони. Вибухи лунали, зокрема, на аеродромах "Сакі", "Кача", "Бельбек", а також у Севастополі та Феодосії.

А у ніч на 8 квітня підрозділи Сил оборони України завдали ударів по об’єктах, що забезпечують воєнну логістику російських військ.

Зокрема, уражено нафтобази у Феодосії, де після атаки виникла пожежа, а також у Гвардійському на тимчасово окупованій території АР Крим.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Крим Херсонська область Війна в Україні
Новини
Росіяни вдарили по цивільних на Сумщині та Харківщині, є постраждалі
Росіяни вдарили по цивільних на Сумщині та Харківщині, є постраждалі
Аналітика
