ua en ru
Ср, 29 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Удары по Туапсе Украденное зерно в Израиле Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Удары ВСУ по Крыму оставили без горючего оккупантов на Херсонщине, - АТЕШ

09:13 29.04.2026 Ср
2 мин
Российская техника стоит без движения из-за приказа о жесткой экономии
aimg Татьяна Степанова
Удары ВСУ по Крыму оставили без горючего оккупантов на Херсонщине, - АТЕШ

В подразделениях российских войск на временно оккупированной части Херсонской области зафиксирована острая нехватка горючего после ударов по топливной инфраструктуре Крыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram партизанского движения "АТЕШ".

Проблемы с поставками возникли, в частности, в районе Голой Пристани. Особенно ощутимым называют удар по нефтебазе в Феодосии, который повлиял на обеспечение группировки РФ на Херсонском направлении.

Как сообщает "АТЕШ", российские военные получают минимальные объемы горючего, а техника частично остается без движения.

"Техника стоит, никуда не двигаемся. Командиры приказали жестко экономить - на передвижение выдают минимум", - рассказал "АТЕШ" военный группировки войск "Днепр".

Отмечается, что российская сторона пытается компенсировать дефицит мелкими подвозами, однако это не решает проблему системно.

Удары ВСУ по Крыму

Напомним, 26 апреля СБУ провела масштабную спецоперацию в оккупированном Крыму. Бойцы подразделения "Альфа" атаковали военно-морскую базу в Севастополе и аэродром "Бельбек".

Были поражены три боевых корабля, истребитель МиГ-31 и ряд объектов противовоздушной обороны.

Также оккупированный Крым в ночь на 28 апреля атаковали неизвестные дроны. Взрывы раздавались, в частности, на аэродромах "Саки", "Кача", "Бельбек", а также в Севастополе и Феодосии.

А в ночь на 8 апреля подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по объектам, обеспечивающим военную логистику российских войск.

В частности, поражены нефтебазы в Феодосии, где после атаки возник пожар, а также в Гвардейском на временно оккупированной территории АР Крым.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Крым Херсонская область Война в Украине
Новости
