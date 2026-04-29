Удары ВСУ по Крыму оставили без горючего оккупантов на Херсонщине, - АТЕШ
В подразделениях российских войск на временно оккупированной части Херсонской области зафиксирована острая нехватка горючего после ударов по топливной инфраструктуре Крыма.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram партизанского движения "АТЕШ".
Проблемы с поставками возникли, в частности, в районе Голой Пристани. Особенно ощутимым называют удар по нефтебазе в Феодосии, который повлиял на обеспечение группировки РФ на Херсонском направлении.
Как сообщает "АТЕШ", российские военные получают минимальные объемы горючего, а техника частично остается без движения.
"Техника стоит, никуда не двигаемся. Командиры приказали жестко экономить - на передвижение выдают минимум", - рассказал "АТЕШ" военный группировки войск "Днепр".
Отмечается, что российская сторона пытается компенсировать дефицит мелкими подвозами, однако это не решает проблему системно.
Удары ВСУ по Крыму
Напомним, 26 апреля СБУ провела масштабную спецоперацию в оккупированном Крыму. Бойцы подразделения "Альфа" атаковали военно-морскую базу в Севастополе и аэродром "Бельбек".
Были поражены три боевых корабля, истребитель МиГ-31 и ряд объектов противовоздушной обороны.
Также оккупированный Крым в ночь на 28 апреля атаковали неизвестные дроны. Взрывы раздавались, в частности, на аэродромах "Саки", "Кача", "Бельбек", а также в Севастополе и Феодосии.
А в ночь на 8 апреля подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по объектам, обеспечивающим военную логистику российских войск.
В частности, поражены нефтебазы в Феодосии, где после атаки возник пожар, а также в Гвардейском на временно оккупированной территории АР Крым.