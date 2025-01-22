Удари ЗСУ по авіазаводах в Росії. Експерт пояснив важливість об'єктів

Удари по Смоленському та Казанському заводах Росії можуть значно вплинути на здатність Росії ремонтувати та модернізувати свою авіаційну техніку. Ці стратегічні удари спрямовані на зниження виробничих потужностей ворога.

Про це розповів експерт з авіації, заступник гендиректора компанії із виробництва засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) Анатолій Храпчинський в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна .

Експерт звернув увагу на Смоленський завод та зазначив, що на цьому підприємстві можуть виготовляти компоненти, які використовуються, наприклад, в деталях літака Су-25, проте зазначив, що самі літаки Су-25 вже не випускаються.

"На заводі могли ремонтуватися чи випускатися будь-які елементи, пов'язані з двигунами, гідравлікою, бо все це вироблялось на цих заводах", - додав Храпчинський.

Він також пояснив, що, з огляду на те, що завод останнім часом займався випуском малої авіації, ймовірно, він міг працювати й над виробництвом безпілотників або їх компонентів.

"Йдеться про більш стратегічний удар виробничих потужностей, які можуть робити комплектуючі до авіації чи безпілотники", - підкреслив експерт.

Щодо Казанського заводу, Храпчинський зазначив, що для стратегічної авіації Росії цей завод має велике значення, зокрема для літаків Ту-160 та Ту-22М3.

"На базі цього заводу проводиться модернізація чи ремонт цих літаків", - сказав він.

Водночас він зауважив, що Росія нині не випускає нових сучасних літаків, а ті чотири нові Ту-160, які бачили в Україні, то це була збірка з залишків деталей.

Також експерт зазначив, що удари по заводу в Таганрозі значно ускладнили для Росії можливість ремонтувати літаки Ту-95МС.

"Це стратегічне рішення було пов'язане з цією ж ціллю - унеможливити ремонт більш "сучасних" Ту-22М3 та Ту-160", - підсумував Храпчинський.