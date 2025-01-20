Дрони вдарили по воєнних об‘єктах в Казані: які важливі заводи є у місті

У ніч на 20 січня у місті Казань (Республіка Татарстан, РФ) знову пролунали. Воєнні об‘єкти були атаковані невідомими дронами.

Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram .

"Не перші атаки, але прикрити небо Росії стає все важче", - написав Коваленко.

Він нагадав, що в місті розташовано кілька важливих авіаційних підприємств, які відіграють ключову роль у російському ВПК.

Серед них Казанський авіаційний завод імені Горбунова, який займається виробництвом стратегічних бомбардувальників Ту-22М3 та Ту-160, а також їх модернізацією та ремонтом. "Завод активно розширюється, зокрема для обслуговування цих літаків", - розповів керівник ЦПД.

За його словами, іншим важливим підприємством є Казанський вертолітний завод, що спеціалізується на виробництві вертольотів для військових та цивільних потреб.

Також у місті працює Казанський державний казенний пороховий завод, який виготовляє порох і вибухові речовини для авіаційних боєприпасів і ракет, таких як "Калібр" та "Іскандер", додав Коваленко.

Удар по Казані

Нагадаємо, в ніч проти 20 січня дрони атакували Казань (Республіка Татарстан, РФ).

Зокрема, під удар дронів потрапив авіазавод імені Горбунова.

Під час атаки закрили місцевий аеропорт.