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Удари по житлових будинках у Запоріжжі: в ЄС засудили атаку Росії

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Брюссель, Понеділок 10 жовтня 2022 00:55
Удари по житлових будинках у Запоріжжі: в ЄС засудили атаку Росії Фото: голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Євросоюз засуджує безперервні напади Росії на цивільне населення в Україні, зокрема ракетний обстріл житлових будинків у Запоріжжі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter глави дипломатії Євросоюзу Жозепа Борреля.

Він зазначив, що всі винні будуть притягнуті до відповідальності.

"Сьогодні внаслідок обстрілу Росією житлового будинку в Запоріжжі загинули щонайменше 17 мирних жителів, 40 отримали поранення (дані некоректні. Наразі відомо про 14 загиблих і понад 70 поранених - ред.). ЄС засуджує невпинні напади Росії на цивільне населення, жертвами яких є десятки людей щотижня ", - Заявив він.

Нагадаємо, 9 жовтня росіяни випустили по Запоріжжю понад 20 ракет. Загарбники атакували місто з тимчасово окупованої території – з районів Мелітополя та Бердянська.

Внаслідок атаки було частково зруйновано дев'ятиповерхівку та п'ять приватних будинків. Пошкоджено об'єкти інфраструктури та 20 автомобілів.

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