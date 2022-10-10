Удары по жилым домам в Запорожье: в ЕС осудили атаку России

Евросоюз осуждает непрекращающиеся нападения России на гражданское население в Украине, в том числе ракетный обстрел жилых домов в Запорожье.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля.

Он отметил, что все виновные будут привлечены к ответственности.

"Сегодня в результате обстрела Россией жилого дома в Запорожье погибли по меньшей мере 17 мирных жителей, 40 получили ранения (данные некорректны. Сейчас известно о 14 погибших и более 70 раненых - ред.). ЕС осуждает неустанные нападения России на гражданское население, жертвами которых являются десятки людей еженедельно", - заявил он.

Напомним, 9 октября россияне выпустили по Запорожью более 20 ракет. Захватчики атаковали город с временно оккупированной территории - из районов Мелитополя и Бердянска.

В результате атаки была частично разрушена девятиэтажка и пять частных домов. Повреждены объекты инфраструктуры и 20 автомобилей.

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