ua ru
Пн, 10 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Удары по жилым домам в Запорожье: в ЕС осудили атаку России

Новина українською →
Брюссель, Понедельник 10 октября 2022 00:55
Удары по жилым домам в Запорожье: в ЕС осудили атаку России Фото: глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Евросоюз осуждает непрекращающиеся нападения России на гражданское население в Украине, в том числе ракетный обстрел жилых домов в Запорожье.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля.

Он отметил, что все виновные будут привлечены к ответственности.

"Сегодня в результате обстрела Россией жилого дома в Запорожье погибли по меньшей мере 17 мирных жителей, 40 получили ранения (данные некорректны. Сейчас известно о 14 погибших и более 70 раненых - ред.). ЕС осуждает неустанные нападения России на гражданское население, жертвами которых являются десятки людей еженедельно", - заявил он.

Напомним, 9 октября россияне выпустили по Запорожью более 20 ракет. Захватчики атаковали город с временно оккупированной территории - из районов Мелитополя и Бердянска.

В результате атаки была частично разрушена девятиэтажка и пять частных домов. Повреждены объекты инфраструктуры и 20 автомобилей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожье
NEWS
Путин впервые сделал заявление о взрыве на Крымском мосту
Путин впервые сделал заявление о взрыве на Крымском мосту
DAILY
"Россияне носили белье ВСУ, а, убегая, снимали форму". Репортаж из освобожденного Лимана
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина "Россияне носили белье ВСУ, а, убегая, снимали форму". Репортаж из освобожденного Лимана