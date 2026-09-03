Удари по заходу України, Київщині та Одесі, багато поранених: все про наслідки обстрілу

Атака на Київщину

В ніч на 3 вересня під черговою атакою реактивних дронів перебувала Київська область. Повітряні сили декілька разів протягом ночі повідомляли про наближення ворожх цілей.

Вибухи чули і в Бориспільському районі. Тут через атаку поранення отримав чоловік, його госпіталізували. Про це повідомив глава КОВА Тимур Ткаченко.

Руйнування внаслідок обстрілу отримали складські приміщення, магазин та адміністративна будівля.

Тернопіль та область

Вночі ціллю ворога стала й Тернопільщина. Вибухи через атаку "Шахедів" тут чули близько опівночі. Працювала ППО.

Як повідомив начальник Тернопільської ОВА Тарас Пастух, даних про руйнування чи постраждалих не надходило.

"Є повідомлення про пожежу трав’яних масивів - однак її походження уточнюється", - йдеться у заяві.

Вранці, близько 06:26, Тернопільщину знову атакували ударні дрони. Їх вдалось збити силам ППО при наближенні до обласного центру.

"Обидві повітряні цілі знищено. Небезпека минула. Можна повертатися з укриттів. Ударів по області та місту вдалося уникнути завдяки вправній роботі ППО", - заявив Пастух.

Хмельницький та область

Неспокійною була ніч і на Хмельниччині. Ворог атакував область ударними БпЛА, працювала ППО, повідомив начальник ОВА Сергій Тюрін.

"Внаслідок атаки виникла пожежа площею 200 кв. м у складських приміщеннях одного з підприємств області. На місці працюють підрозділи ДСНС. Пожежу вже локалізовано", - йдеться у заяві.

У ДСНС додали, що унаслідок атаки у Хмельницькому поранено людину.

"1 чоловік отримав уламкові поранення", - йдеться у заяві. Це водій автомобіля.

Постраждалих немає.

Одеса та область

Вночі росіяни вдарили по Одесі. Унаслідок атаки постраждало 17 людей, з них - 3 дітей.

"Унаслідок обстрілу пошкоджено квартири з 10-го по 17-й поверхи у 21-поверховому житловому будинку. На щастя, пожежі не виникло", - заявили у ДСНС.