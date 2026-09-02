РФ атакувала Хмельницьку область: загорілася вантажівка, склад та є постраждалий

Росіяни у середу ввечері, 2 вересня, атакували Хмельницький район дронами, внаслідок чого виникли пожежі та постраждала людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Хмельницької ОВА Сергія Тюріна.

Він поінформував, що під час повітряної тривоги в області працювали сили ППО. Зокрема, є збиття.

Водночас внаслідок роботи ППО відбулося падіння уламків на території одного з підприємств у Хмельницькому районі. Через це загорілися вантажний автомобіль та складське приміщення. Наразі ДСНС вже локалізували пожежу.

Однак відомо, що внаслідок атаки постраждав водій вантажівки.

"У нього зафіксовано уламкові поранення спини. Чоловік перебуває у шоковому стані, йому надають необхідну медичну допомогу. Інформації про інших постраждалих наразі немає", - уточнив Тюрін.