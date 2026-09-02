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У Києві кількість постраждалих зросла до 13: рятувальники показали наслідки удару РФ

20:39 02.09.2026 Ср
1 хв
Ворожі атаки на столицю продовжуються майже тиждень
aimg Олена Бджола
У Києві кількість постраждалих зросла до 13: рятувальники показали наслідки удару РФ Фото: Київ після атаки РФ 2 вересня (facebook.com/DSNSKyiv)
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Наразі кількість постраждалих у Києві зросла до 13. Інформація щодо жертв та постраждалих уточнюється.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Головного управління ДСНС України у Києві у Facebook.

Атака на Київ

У ДСНС зазначили, що сьогодні під ударом знову опинилися декілька районів Києва.

"На жаль, внаслідок чергового ворожого обстрілу постраждали 13 людей", - уточнили вони.

Станом на 19.00 у Голосіївському районі рятувальники:

  • ліквідували пожежу у складських приміщеннях,
  • загасили займання 3 припаркованих вантажних автомобілів.
Фото: ліквідація пожеж у Києві після атаки РФ 2 вересня (facebook.com/DSNSKyiv)

Раніше міський голова Києва Віталій Кличко повідомляв, що до 10 збільшилася кількість постраждалих внаслідок атаки на столицю 2 вересня.

"9 поранених медики госпіталізували до лікарень міста", - каже він.

Нагадаємо, 2 вересня окупанти вдарили по одному із київських вишів. Пізніше стало відомо, що під ударом опинився Національний університет харчових технологій.

Раніше РБК-Україна писало, що 2 вересня російські загарбники здійснили новову атаку на столицю України. На правому березі столиці працювали сили ППО.

Також повідомлялося, що у Голосіївському районі Києва було влучання БпЛА в складську будівлю.

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