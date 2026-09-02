У Києві кількість постраждалих зросла до 13: рятувальники показали наслідки удару РФ

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Наразі кількість постраждалих у Києві зросла до 13. Інформація щодо жертв та постраждалих уточнюється.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Головного управління ДСНС України у Києві у Facebook.

Атака на Київ У ДСНС зазначили, що сьогодні під ударом знову опинилися декілька районів Києва. "На жаль, внаслідок чергового ворожого обстрілу постраждали 13 людей", - уточнили вони. Станом на 19.00 у Голосіївському районі рятувальники: ліквідували пожежу у складських приміщеннях,

загасили займання 3 припаркованих вантажних автомобілів. Фото: ліквідація пожеж у Києві після атаки РФ 2 вересня (facebook.com/DSNSKyiv) Раніше міський голова Києва Віталій Кличко повідомляв, що до 10 збільшилася кількість постраждалих внаслідок атаки на столицю 2 вересня. "9 поранених медики госпіталізували до лікарень міста", - каже він. Нагадаємо, 2 вересня окупанти вдарили по одному із київських вишів. Пізніше стало відомо, що під ударом опинився Національний університет харчових технологій.