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Росія завдала удару по Житомирщині, пошкоджено цивільну інфраструктуру

20:54 02.09.2026 Ср
2 хв
ОВА закликає не поширювати фото з місця ударів
aimg Сергій Козачук
Росія завдала удару по Житомирщині, пошкоджено цивільну інфраструктуру Фото: РФ пошкодила цивільну інфраструктуру на Житомирщтні (facebook.com/DSNSKyiv)
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Внаслідок чергової атаки російських військ у Житомирській громаді зазнали пошкоджень об'єкти цивільної інфраструктури. На місці події вже працюють екстрені служби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Житомирської ОВА Віталія Бунечко.

Деталі атаки на Житомирщину

За словами очільника області, ворог продовжує тероризувати регіон. Наразі відомо про руйнування цивільних об'єктів у Житомирській громаді.

На місці влучань та падіння уламків задіяні екіпажі рятувальників ДСНС та бригади екстреної медичної допомоги.

Інформація щодо можливих постраждалих чи загиблих наразі уточнюється.

В ОВА вкотре закликали жителів області утримуватися від висвітлення наслідків ворожих ударів.

Влада просить не знімати та не викладати в мережу фото і відео роботи ППО чи руйнувань, аби не сприяти ворогу.

Також мешканців закликають не нехтувати сигналами повітряної тривоги та перебувати в укриттях.

Обстріли Житомира та регіону

Нагадаємо, що ворог уже неодноразово завдавав ударів по Житомирській області.

Зокрема, 29 серпня росіяни атакували склади поблизу Житомирської траси у Київській області. Внаслідок вибухів та пожежі евакуювали понад 200 осіб, а також стало відомо про загиблих.

Крім того, 20 серпня війська РФ вдруге за два дні завдали удару по Житомиру, пошкодивши об'єкти логістичної інфраструктури та поранивши цивільного.

Тоді ж у місті оголошували день жалоби за загиблими через попередній обстріл будівлі Нацполіції.

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