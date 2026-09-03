Удары по западу Украины, Киевщине и Одессе, много раненых: все о последствиях обстрела

Атака на Киевщину

В ночь на 3 сентября под очередной атакой реактивных дронов находилась Киевская область. Воздушные силы несколько раз в течение ночи сообщали о приближении враждебных целей.

Взрывы слышали и в Бориспольском районе. Здесь из-за атаки ранения получил мужчина, его госпитализировали. Об этом сообщил глава КОВА Тимур Ткаченко.

Разрушения в результате обстрелов получили складские помещения, магазин и административное здание.

Тернополь и область

Ночью целью неприятеля стала и Тернопольщина. Взрывы из-за атаки "Шахедов" здесь слышали около полуночи. Работало ПВО.

Как сообщил начальник Тернопольской ОВ Тарас Пастух, данных о разрушениях или пострадавших не поступало.

"Есть сообщение о пожаре травяных массивов – однако его происхождение уточняется", – говорится в заявлении.

Утром около 06:26 Тернопольщину снова атаковали ударные дроны. Их удалось сбить силам ПВО при приближении к областному центру.

"Обе воздушные цели уничтожены. Опасность миновала. Можно возвращаться с укрытий. Ударов по области и городу удалось избежать благодаря искусной работе ПВО", - заявил Пастух.

Хмельницкий и область

Неспокойной была ночь и в Хмельницкой области. Враг атаковал область ударными БПЛА, работала ПВО, сообщил начальник ОВА Сергей Тюрин.

"В результате атаки возник пожар площадью 200 кв. м в складских помещениях одного из предприятий области. На месте работают подразделения ГСЧС. Пожар уже локализован", - говорится в заявлении.

В ГСЧС добавили , что в результате атаки в Хмельницком ранен человек.

"1 человек получил обломочные ранения", - говорится в заявлении. Это водитель автомобиля.

Пострадавших нет.

Одесса и область

Ночью россияне ударили по Одессе. В результате атаки пострадали 17 человек, из них - 3 детей.

"В результате обстрела повреждены квартиры с 10-го по 17-й этажи в 21-этажном жилом доме. К счастью, пожара не возникло", - заявили в ГСЧС.