Удари українських безпілотників з НПЗ викликали скорочення експорту з Росії

Ф'ючерси на нафту Brent зросли на 0,5%, до 77,7 доларів за барель, тоді як ф'ючерси на американську нафту WTI торгувалися на рівні 72,5 доларів за барель, піднявшись на 0,4%. Обидва еталонні індекси завершили минулий тиждень зниженням приблизно на 7%.

Інвестори, як і раніше, побоюються будь-якої ескалації близькосхідного конфлікту після того, як США сигналізували про подальші удари по підтримуваним Іраном угрупованням на Близькому Сході у відповідь на смертоносний напад на американські війська в Йорданії.

Удари США по терористах на Близькому Сході

США також продовжили кампанію проти хуситів, що підтримуються Іраном в Ємені, завдавши в суботу 36 ударів по угрупованнях, чиї напади на транспортні судна порушили глобальні маршрути торгівлі нафтою, хоча постачання практично не постраждали.

"З огляду на те, що військові удари США не спрямовані проти Ірану, ми вважаємо, що переговори про припинення вогню між Ізраїлем і Хамасом матимуть більш домінуючий ефект, тим самим знижуючи напруженість на Близькому Сході», - сказав аналітик із сировинних товарів Банку Співдружності Вівек Дхар.

"Нафтові ринки, ймовірно, відреагують, продовжуючи ігнорувати ризики перебоїв у постачаннях на Близькому Сході", - сказав аналітик із сировинних товарів Банку Співдружності Вівек Дхар, додавши, що це, ймовірно, утримає ф'ючерси на Brent нижче за 80 доларів за барель.

У п'ятницю Міністерство юстиції США оголосило про звинувачення в ухиленні від санкцій та арештах, пов'язаних із мережею незаконного обігу нафти, яка фінансує іранський Корпус вартових ісламської революції.

Мін'юст США конфіскував понад 520 тисяч барелів іранської нафти, що підпадає під санкції на борту сирого танкера Abyss, що стояв на якорі в Жовтому морі на шляху до Китаю.

Бюджет Ірану передбачає продаж нафти на рівні 1,35 мільйона барелів на день протягом іранського року, що починається в березні 2024 року, що становить близько 1,3% від світових поставок у 103,5 мільйона барелів на добу, прогнозованих Міжнародним енергетичним агентством.

Удари України по терористах на території Росії

На території Росії два українські ударні дрони завдали удару по найбільшому нафтопереробному заводу на півдні країни. Це остання із серії далеких атак на російські нафтові об'єкти, які призвели до скорочення експорту сировини з Росії.

Lukoil, який володіє Волгоградським нафтопереробним заводом потужністю 300 тисяч барелів на добу, пізніше заявив, що завод нібито працює у звичайному режимі.

Нагадаємо, за інформацією РБК-Україна, у ніч на 3 лютого два безпілотники СБУ вразили встановлення первинної переробки нафти НПЗ у Волгограді, без якої завод втратить значну частину виробничої потужності.

Атаки українських дронів на російські НПЗ стають все більш систематичними. Зокрема, безпілотник атакував один із найбільших нафтопереробних заводів у Ярославлі.

Також джерела РБК-Україна повідомляли, що дрони СБУ вразили НПЗ у Туапсі , внаслідок чого була потужна пожежа.

Крім того, дрони СБУ влучно вдарили по нафтовому терміналу в Усть-Лузі.