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Дрони СБУ атакували НПЗ у Волгограді, - джерела

Волгоград, Субота 03 лютого 2024 12:47
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Дрони СБУ атакували НПЗ у Волгограді, - джерела Фото: дрони СБУ атакували НПЗ у Волгограді (росЗМІ)
Автор: Дмитро Левицький, Наталія Юрченко

Безпілотники Служби безпеки України атакували нафтопереробний завод у російському Волгограді. Після цього там спалахнула пожежа.

Про це РБК-Україна повідомили власні джерела.

Сьогоднішня пожежа на одному з найбільших нафтопереробних заводів Росії,я кий знаходиться у Волгограді, була результатом успішної атаки СБУ.

Як зазначають джерела, два безпілотники уразили установку первинної переробки нафти, без якої завод втратить значну частину виробничої потужності.

"СБУ продовжує системно знищувати інфраструктуру, яку Росія використовує для ведення війни в Україні. Б’ючи по нафтопереробних заводах, які працюють на російський військово-промисловий комплекс, ми не тільки перерізаємо логістику поставок пального для ворожої техніки, але й скорочуємо наповнення російського бюджету", - повідомляє джерело.

Що ще відомо про атаку

В ніч на 3 лютого росіяни заявили про атаку дронів у Бєлгородській та Волгоградській областях. Зокрема, у Волгограді вибухи пролунали у районі нафтопереробного заводу "Лукойл".

Пропагандистські ЗМІ стверджували, що НПЗ атакували безпілотники, після чого там спалахнула пожежа. Інформацію про загиблих та постраждалих не було.

Інші атаки на НПЗ Росії

Додамо, що атаки українських дронів на російські НПЗ стають все більш систематичними. Так, нещодавно безпілотник атакував один із найбільших нафтопереробних заводів в Ярославлі.

Перед цим джерела РБК-Україна повідомляли, що дрони СБУ вразили НПЗ у Туапсе, внаслідок чого була потужна пожежа.

Також ми писали, що дрони СБУ влучно відпрацювали по нафтовому терміналу "Усть-Луга Ойл". Там переробляють паливо, яке, зокрема, постачається і для військ РФ.

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